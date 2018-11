L'état de santé de Sophie Pétronin, otage au Mali, se détériore

Bordeaux, France

L'état de santé de la bordelaise Sophie Pétronin, dernier otage français au monde, détenue au Mali depuis décembre 2016, se détériore. Ce sont ses ravisseurs qui l'ont annoncé ce week-end dans un communiqué.

Le groupe, affilié à Al Quaïda, rejette la responsabilité de la situation sur le gouvernement français, dont, disent-ils, "l'obstination n'a pas permis aux négociations d'aboutir". Âgée de 75 ans, la travailleuse humanitaire, qui dirigeait une association d'aide aux orphelins lorsqu'elle a été enlevée le 24 décembre 2016 à Gao, dans le nord du Mali, souffre d'un cancer et du paludisme.

Son fils, Sébastien Chadaud-Pétronin, indique de son côté avoir visionné dimanche soir un nouveau message vidéo des ravisseurs. Il a peur que la vie de sa mère soit tout simplement en danger. "On la voit en photo, elle est sur fond d'écran, et elle est alitée, a-t-il précisé à l'AFP, ce qui est dit est extrêmement préoccupant." "On est lucide, poursuit-il, ça va mal, ça va de plus en plus mal, et on ne sait même pas si dans l'urgence on va pouvoir la sauver."

Une rencontre dans les heures qui viennent au Quai d'Orsay ?

À Andernos, sur le bassin d'Arcachon, son neveu, Lionel Granouillac, qui est aussi un des animateurs de son comité de soutien, parle lui aussi d'un véritable coup de massue : "C'est une chose qu'on redoutait, mais là , on est confronté à la réalité. Et le sentiment qui prédomine, c'est la tristesse et la douleur." Il attend à présent une réaction des autorités. "Le président Macron n"a pas encore réagi, c'est notre principal interlocuteur, mais on devrait en savoir plus très vite", laisse entendre Lionel Granouillac, qui espère que les proches seront reçus dans les heures qui viennent au Quai d'Orsay.

"La tristesse et la douleur prédominent, mais on va se relever" Lionel Ganouillac, neveu de Sophie Pétronin, otage au Mali Copier

"On va se relever, on ne va pas rester inactif", conclut le neveu de Sophie Pétronin. Dès mercredi, comme en septembre, un portrait géant de l'otage sera exposé devant l'hôtel de région à Strasbourg, en lien avec Amnesty International.