L'eurodéputée mayennaise Valérie Hayer accuse le régime du Président hongrois Viktor Orbán d'être corrompu

Le pouvoir de Viktor Orbán en Hongrie dans le collimateur de Valérie Hayer, l'eurodéputée mayennaise, qui signe une tribune au vitriol, publiée par nos confrères du journal "Le Monde". L'élue, originaire de Saint-Denis d'Anjou, prend la plume deux jours après que la commission européenne a ajourné sa décision pour attribuer 7 milliards d'euros à la Hongrie dans le cadre du plan de relance post-Covid.

"Reniant l’histoire et les valeurs de la Hongrie, Viktor Orban en a fait une démocrature"

Valérie Hayer s'interroge sur la pertinence de faire un aussi gros chèque aux autorités de Budapest qu'elle accuse d'être "une kleptocratie aux frais de l'Europe", une forme de régime politique basée sur la corruption : "pour nous, la condition reste identique : si corruption, pas de validation ! A l’inverse des autres Etats membres, il est aujourd’hui impossible de s’assurer que l’argent de la relance allant en Hongrie ne sera pas tout simplement détourné" écrit-elle.

"Jusqu’à aujourd’hui, l’Europe est restée impuissante"

La députée européenne LREM estime que "le système Orban sert avant tout les siens. La Commission qualifie la corruption en Hongrie de « systémique » et reconnaît que les enquêtes sur la fraude y sont moins efficaces que partout ailleurs en Europe. Combien de temps accepterons-nous encore cela ?". Valérie Hayer reconnaît, dans cette tribune, que l'Europe est faible avec Orbán, et "traîne des pieds pour appliquer des sanctions financières désormais possibles", estimant ici qu'il n'est pas question de punir le peuple mais de le protéger "face aux abus d'Orban et de ses complices".

Elle espère au plus vite un changement de régime lors des élections de l'an prochain : "Orban n’est pas une fatalité. Oui, l’opposition démocratique hongroise existe. Ses chances de victoire sont réelles. Pour qu’elle puisse changer l’avenir de la Hongrie, elle a besoin de notre aide. Pas que l’on finance l’autocrate qu’elle combat" conclut la parlementaire mayennaise.