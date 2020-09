L'Europe de la défense se concrétise sur la base aérienne d'Evreux

La ministre des armées Florence Parly est ce jeudi matin sur la base aérienne 105 d'Evreux avec son homologue allemande pour poser la première pierre du bâtiment qui abritera d'ici un an un escadron franco allemand.

Le projet est présenté par Paris comme une avancée concrète de l'Europe de la défense, un des chevaux de bataille du président Emmanuel Macron. La ministre française des Armées Florence Parly et son homologue allemande Annegret Kramp-Karrenbauer vont poser ce jeudi matin à base aérienne 105 d'Evreux la première pierre du bâtiment qui abritera d'ici un an un escadron franco allemand. Cet escadron de transport tactique intégrera pilotes, mécaniciens et avions C130J.

"Une fois atteinte sa pleine capacité, en 2024, cette première unité opérationnelle mixte franco-allemande disposera de 10 appareils et 260 personnes expliquait ce jeudi matin sur France Bleu Normandie le lieutenant colonel Jean-Marc de la base aérienne 105 à Evreux. La flotte du Transall est vieillissante et avant l'arrivée de l'A400M le C103J viendra combler ce déficit et offrira la possibilité de ravitaillement en vol des hélicoptères. Cela concrétise la volonté de renforcer la coopération européennes en matière de défense. Le pilote pourra être français sur un avion allemand ou inversement. Le commandant de l'escadron sera français, secondé par un Allemand. L'unité pourra être appelée à participer à des opérations extérieures, avec des règles d'engagement différentes pour chaque pays.

Près de 2300 personnes travaillent aujourd'hui sur la BA 105 d'Evreux. Avec cet escadron il y aura 160 personnels allemands et 130 français supplémentaires. Certains vivront sur la base, d'autres à l'extérieur.

L'avenir de cet escadron pérennise l'avenir de la base. Actuellement les personnels d'Evreux travaillent au profit de l'opération Barkhane au Sahel et Chamall au Moyen Orient.

Florence Parly et Annegret Kramp-Karrenbauer se rendront ensuite sur le site Airbus allemand de Manching, en Bavière , pour assister à des présentations autour du futur système aérien de combat franco-allemand (SCAF) et du projet de drone européen Eurodrone.