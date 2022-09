L'hommage original de La Baule-Escoublac à la reine Elizabeth II, à l'occasion de ses funérailles

La ville de La Baule-Escoublac a prévu de se joindre aux hommages rendus à la reine Elizabeth II lundi 19 septembre, alors que se dérouleront ses funérailles à l'abbaye de Westminster de Londres. "La défunte souveraine aura marqué l'Histoire", souligne la mairie dans un communiqué, qui "a décidé de s'associer symboliquement à la peine du peuple britannique".

"Please hold on the line"

Toute la journée lundi, les drapeaux de la commune seront en berne. Plus original, l'hymne national du Royaume-Uni remplacera la musique d'attente habituelle de l'accueil téléphonique de la municipalité, et le message diffusé sera à la fois en français et en anglais.