L'hôpital de Niort envoie 15 colis de médicaments en Ukraine

La solidarité de l’hôpital de Niort envers l'Ukraine. 15 colis de médicaments sont envoyés en ce début de semaine dans le pays en guerre. Ils vont suivre le circuit officiel de dons via le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères et l'ARS Nouvelle-Aquitaine. A l'intérieur des colis, des médicaments comme des analgésiques, des anesthésiques ou des antidotes.

