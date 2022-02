L'hôtel de ville de Tours éclairé aux couleurs du drapeau ukrainien ce jeudi soir

Le maire Europe écologie les Verts de Tours Emmanuel Denis réagit à l'invasion russe en Ukraine. Il condamne "fermement l'attaque militaire de l'État russe et appelle à cesser les hostilités". Par solidarité, Emmanuel Denis a décidé de pavoiser dès ce jeudi 24 février l'hôtel de ville de Tours avec le drapeau ukrainien. Le bâtiment sera aussi éclairé aux couleurs du drapeau ukrainien.

Dans un communiqué, Emmanuel Denis écrit : "Conformément aux engagements de la France et de l’Union Européenne, la Ville de Tours condamne avec la plus grande fermeté l’attaque militaire de l’Etat russe contre l’Ukraine. Les hostilités doivent immédiatement cesser et céder la place au dialogue diplomatique. Ensemble, en France et en Europe, soutenons ces civils - femmes, hommes et enfants - dont la vie est désormais menacée dans les zones de conflits et sur les sites visés par l’armée russe. À Tours, mes pensées se dirigent vers les membres de la communauté ukrainienne à qui j’adresse toute ma sympathie, aux ressortissants des pays limitrophes à la Russie et l’Ukraine inquiets de l’évolution de la situation aux portes de l’Europe, et plus généralement, à l’ensemble des citoyens attachés à la paix. Le drapeau ukrainien pavoisera l’hôtel de ville dès ce jour aux côtés des drapeaux français et européen. Le bâtiment sera également éclairé aux couleurs du drapeau ukrainien".