"L'humanité existe toujours": le message d'espoir d'une famille orléanaise originaire d'Afghanistan

Depuis maintenant une semaine, Suraya Saki Momen, la cheffe du restaurant orléanais "Une porte sur Kaboul", s'étonne de voir autant de badauds prendre des photos de la devanture de son établissement. "Je pensais qu'il s'agissait de clients qui nous appelleraient ensuite pour réserver, mais j'ai finalement compris que la raison de ces photos était ailleurs, avoue-t-elle. Vu la situation actuelle, ces gens nous prennent en photo car ils sont tout simplement heureux de voir un établissement afghan à Orléans et nous demandent si tout va bien".

Des messages, beaucoup de messages, le soutien de la députée du Loiret Stéphanie Rist, mais aussi des marques d'affection. Vendredi dernier, un couple de hollandais et leurs deux fillettes ont enlacé Suraya après le service, lui disant qu'elle et les Afghans n'étaient pas seuls. Le couple leur a également remis un gros pourboire à envoyer à Kaboul pour les personnes dans le besoin. "J'étais très émue, cela prouve que l'humanité existe toujours", nous dit sobrement la cheffe.

Des demandes d'aide ininterrompues

Comme beaucoup, Suraya et Nabil Saki Momen ne pouvaient pas imaginer une arrivée aussi rapide des Talibans dans Kaboul. L'avenir de leur pays leur fait peur, comme celui de leurs proches restés sur place. "Nous recevons beaucoup de demandes d'aide, mais nous ne pouvons rien faire, avouent-ils. Des messages avec des photos de passeport, on nous demande aussi d'envoyer de l'eau pour ceux qui en ont besoin."

"Tout cela me fait mal au coeur, concède Suraya. Parfois, je n'ai même plus la force de répondre à ces demandes d'aide, de leur envoyer des réponses négatives. Je préfère dire que je suis occupée."

"J'aimerais que dans dix ans, on puisse prendre un billet d'avion pour aller en Afghanistan": l'espoir de Muhammad Sakhi Momen Copier

Après avoir quitté l'Afghanistan, Nabil et Suraya sont arrivés en France et à Orléans en 1994. Cela fait maintenant six ans qu'ils tiennent leur restaurant, place du Châtelet. L'envie, à travers leur cuisine, de nous faire découvrir leur pays (on y trouve le meilleur safran du monde, ils en sont sûrs) et de parler de cet Afghanistan autrement que par la guerre et les atrocités. Aujourd'hui, depuis leur "porte sur Kaboul" du centre-ville d'Orléans, voir les portes de leur pays se refermer leur crève le cœur. Suraya, Nabil et leur fils Muhammad gardent tout de même l'espoir que l'Afghanistan ne sombre pas totalement et définitivement dans les mois qui viennent.