L'inquiétude d'un afghan de Poitiers pour sa famille depuis le retour des Talibans au pouvoir en Afghanistan

A Poitiers, un Afghan de 30 ans ne vit plus depuis que les talibans ont repris le pouvoir en Afghanistan. Sa famille vit en partie à Kaboul. Certains sont menacés, d'autres ont vu leurs rêves se briser. Dans le pays, la fuite se monnaye cher. Dernier espoir pour eux : la demande d'asile. Et encore.

En Afghanistan, le compte à rebours a commencé bine avant ce mardi 24 août. D'ici au 31 août, les talibans interdiront l'accès à l'aéroport de Kaboul. Tous ceux qui souhaitent quitter le pays, étrangers et afghans menacés par l'Etat Islamique, ont donc encore une semaine trouver une solution et embarquer à bord d'un avion. Vu du Poitou, la situation a de quoi inquiéter Sayed Hamed Hashimi. Cet afghan de 30 ans est arrivé à Poitiers il y a 4 ans et demi pour faire son master en France. Aujourd'hui, il vit toujours à Poitiers et est traducteur interprète pour différents cabinets et associations. Mais depuis la prise de Kaboul par les islamistes, il ne vit plus. Et pour cause, toute sa famille est encore là-bas. La moitié à Kaboul, et l'autre à Ghazny, à 150 km au sud-ouest de la capitale.

Il craint pour ses sœurs mais aussi pour son frère aîné

Outre ses parents, Sayed Hamed a deux grands frères et trois petites sœurs. Ces dernières ont entre 15 et 20 ans. Jusque-là, elles faisaient leurs études mais là, elles ne sortent plus de la maison.

"Elles avaient plein d'espoir pour leur avenir. Mais avec le régime des talibans, elles ne pourront plus étudier. Elles n'auront même pas le droit de sortir et de travailler. Pour elles, c'est très dur".

Mais cet Afghan de Poitiers craint aussi pour ses deux frères et leurs familles. L'un d'eux est pharmacien à Kaboul et travaille avec Médecins sans frontières. Il est le type même des "cibles" traquées par les Talibans. Lors d'un bombardement d'hôpital à Kaboul, il a aidé les personnels et l'association à se mettre à l'abri dans la "safe-room", la chambre de sécurité et acte courageux, selon lui, risque de déplaire aux talibans. D'autant que la femme de son frère, elle aussi, est en danger. En tant qu'avocate spécialisée dans le droit des femmes, elle a sauvé des centaine d'afghanes victimes de violences conjugales. Aux dernières nouvelles, un cousin de province lui expliquait que les talibans étaient déjà à la recherche des anciens policiers du régime précédent.

Des parents habitués malgré eux à l'instabilité

Si les plus jeunes de la famille ne peuvent qu'imaginer ce que sera leur vie désormais, les parents de Sayed Hamed, eux, ne le savent que trop bien. Ils ont tout connu explique-t-il.

"La guerre contre les soviétiques, la guerre civile avec l'insurrection des Moudjahidines, la première période des talibans, l'arrivée des américains, le retour des talibans"

C'est difficile à concevoir, mais ses parents ont toujours connu l'instabilité. "Ils sont habitués", en quelque sorte, souligne-t-il à vivre dans le provisoire. "Tout est provisoire pour eux. Même la vie est provisoire", insiste-t-il.

Une fuite qui se monnaye cher

Aujourd'hui, Sayed Hamed, qui lui bénéficie du statut de réfugié politique, espère que sa famille pourra quitter l'Afghanistan à temps. Mais il sait que ce sera compliqué. Tous les pays limitrophes de l'Afghanistan -Iran, Pakistan, Tadjikistan, Ouzbékistan- ont fermé leurs frontières ou leurs ambassades. Sur place, la fuite se négocie cher. Selon Sayed Hamed :

"Pour obtenir un visa et quitter l'Afghanistan, l'Iran demande mille dollars par personne"

Des tarifs énormes pour les familles afghanes. Le traducteur-interprète installé à Poitiers constate avec regret que le malheur du peuple afghan est devenu un commerce pour d'autres. En tant que réfugié politique, il a fait les démarches pour demander l'asile pour sa famille en France. Mais il y a déjà beaucoup de dossiers, il en a conscience.

Le jeune homme a beau être à l'abri dans le Poitou, impossible pour lui d'oublier sa famille en Afghanistan, ses parents, ses frères, ses sœurs et ses neveux et nièces qui ont vu leur destin basculer presque du jour au lendemain, aussi vite en tout cas que le retour des talibans au pouvoir après le retrait des troupes américaines.