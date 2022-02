L'inquiétude d'une habitante de Rilhac-Rancon pour un jeune ukrainien qu'elle considère comme un fils

Josiane Mongard préside l'association à but humanitaire "Echanges Limousin Ukraine". Son attachement pour l'Ukraine est d'autant plus grand qu'elle a accueilli dans sa famille à Rilhac-Rancon le jeune Pavel qui avait au départ 9 ans mais qui est revenu régulièrement passer trois mois chez elle chaque année. Mais Pavel, âgé aujourd'hui de 31 ans, est militaire engagé dans l'armée ukrainienne. C'est dire l'inquiétude de Josiane Mongard. "Pavel est en première ligne dans le Donbass, j'ai réussi à communiquer avec lui par facebook dimanche et il n'avait pas le moral... Il est dans des tranchées et il voit les russes de l'endroit où il se trouve" explique t-elle et elle ne cache pas son inquiétude.

"A 31 ans on a qu'une envie c'est rentré chez soi en vie- Josiane Mongard

Il n'y a pas que Josiane qui est inquiète mais aussi son mari et ses enfants avec qui Pavel a grandi. "Ils le considèrent comme un frère, même nos amis le connaissent et demandent de ses nouvelles". Dans les albums de la famille on trouve beaucoup de photos du jeune ukrainien. "En première ligne je sais qu'il entend des obus et des tirs et c'est normal qu'il n'ait pas le moral car à 31 ans on a qu'une envie c'est rentré chez soi en vie" poursuit la présidente de l'association "Echanges Limousin Ukraine". Une association qui pendant plusieurs années a collecté du matériel pour venir en aide aux habitants du Donbass.

Dans les albums de famille de Josiane Mongard on trouve beaucoup de photos de Pavel enfant © Radio France - Françoise Ravanne

Tony, un habitant de Bersac-sur-Rivalier, a longtemps parcouru le Donbass

La situation en Ukraine touche aussi Tony Marcelaud. C'est lui qui après la guerre de Crimée et jusqu'à la crise sanitaire a acheminé dans la région du Donbass l'aide humanitaire collectée par des associations de la Haute-Vienne. Cet habitant de Bersac-sur-Rivalier partait seul au volant de son convoi deux fois par an et aujourd'hui il a gardé des contacts là bas. "Bizarrement les gens que j'ai eu au Donbass sont moins inquiets que dans les autres villes d'Ukraine mais il faut dire que la guerre était déjà là, ça fait 8 ans que ça dure et quand j'allais là bas il y avait déjà des tirs d'obus quotidiennement" explique t-il.

Tony Marcelaud (à droite) lors d'une distribution de jouets qu'il a acheminés dans une ville du Donbass après 2015 © Radio France - ©Thierry Marcelaud

Aujourd'hui, Tony Marcelaud ne croit pas que la Russie va envahir l'Ukraine mais il se rend compte qu'il a fallu ces nouvelles tensions pour qu'on parle enfin de la guerre au Donbass.