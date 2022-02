L'inquiétude des Ukrainiens en Occitane : " On ne peut pas faire confiance à Poutine"

L'association Bereguinia est basée dans le Tarn et regroupe une cinquantaine de personnes d'origine ukrainienne qui vivent en Occitanie. Des hommes et des femmes évidemment très marqués et inquiets par les tensions entre leur pays d’origine et la Russie

La crise ukrainienne vue d’Occitanie. Oksana Budka est la présidente de l'association Bereguinia, association qui regroupe une cinquantaine de personnes d'origine ukrainienne qui vivent en Occitanie. Une Tanaise inquiète alors que la Russie a déployé des dizaines de milliers de soldats russes, ainsi que des chars et de l'artillerie, près de la frontière ukrainienne depuis la fin de l'année dernière, laissant craindre une invasion. La Russie nie toute velléité belliqueuse et assure que ses milliers de soldats à la frontière ukrainienne ne sont pas une menace, mais se dit menacée par le renforcement de l'Otan dans la région. En réponse à une révolution pro-occidentale en Ukraine, la Russie a déjà annexé en 2014 la péninsule ukrainienne de Crimée.

Vous êtes Ukrainienne, vous vivez à Carmaux, dans le Tarn, vous présidez l'association Bereguinia, qui regroupe des Ukrainiens qui vivent en Occitanie. Vous avez de la famille en Ukraine ? Racontez-nous ce qu'ils vivent au quotidien ?

C'est quand même assez tendu. Les gens ne savent pas quoi attendre tous les jours. Il y a de nouvelles informations qui tombent. Ils ne perdent pas l'espoir d’un accord diplomatique. C'est ça qu'ils attendent. En même temps, ils sont prêts quand même à défendre leur pays, même si c'est un peuple très pacifique et très calme. Quand ça touche quand même à leur indépendance et quand ça touche à leurs origines, c'est quand même les gens qui sont prêts à tout laisser pour défendre leurs terres, leurs maisons, leurs familles.

On se prépare à la guerre en Ukraine. Ils s'entraînent à manier des armes au cas où la Russie attaque ?

Il y a des civils qui le font déjà et pour défendre leur propre ville, mais il y a aussi les militaires. Vous savez que depuis 2014 et la guerre en Ukraine, donc, les militaires s'entraînent fortement et ils sont en alerte rouge. Mon frère est militaire et évidemment il pense à une éventuelle attaque.

Votre frère, par exemple, il est posté à la frontière ?

Non, il n'est pas à la frontière. Il est dans l'armée ukrainienne, mais il est dans sa ville. Mais ils sont quand même en alerte. Des fois, il ramène de quoi manger, des choses pour soigner les gens. Il essaie de préparer le terrain pour d'éventuelles attaques, pour être prêt au cas où.

Vladimir Poutine, le président russe, a dit qu'il ne voulait pas la guerre, il a retiré certaines troupes. Est-ce que ça vous rassure ?

Pas du tout. Je pense que depuis que monsieur Poutine est au pouvoir, on a compris à qui on à faire. Et on sait très bien comment il fonctionne. Lui, il veut gérer un peu le monde entier. En tout cas, pour le moment, les ex-républiques soviétiques. Et je pense que, par tous les moyens, il essaye de le faire. Je ne suis pas très experte en politique, mais je ne peux pas faire confiance à cette personne-là.

Vous vous vous rappeliez notamment qu'il y a une guerre dans le Donbass, région à l'est de l'Ukraine, entre des Ukrainiens, des séparatistes pro-russes. La Russie a clairement des visées sur ces voisins ?

Ça a été fait depuis un moment en Géorgie, Tchétchénie, Crimée. La Crimée cela c'est fait sans aucune résistance. Parce que les gens ne s'attendaient pas à cette attaque. Parce que nous, on était habitué à voir notre grand frère, comme on dit, les Russes, avec qui on s'entendait depuis toujours. En plus, ce sont les Russes sont censés de nous protéger. Justement, quand on a rendu les armes nucléaires en 1994, ils ont signé un accord. Donc, à aucun moment, on ne s'attendait à ça.

Et justement, vous vous êtes arrivé en 93 en France. Je crois à 22 ans. Vous êtes à moitié Ukrainienne, à moitié Russe. Est-ce que vous pouvez nous expliquer justement les différences entre ces deux cultures ?

Vous savez, l'Ukraine, c'est un pays qui existe de depuis très, très longtemps, au 12e siècle. Il y a toujours eu des différences mais on n'y faisait pas attention car il y avait aussi beaucoup de mariages mixtes et des mélanges de cultures. Mais l'ukrainien, c'est tout de même une langue à part entière. L'Ukraine c'est un pays indépendant.

Mais ce serait une catastrophe que la Russie envahisse l'Ukraine ou pas très concrètement.

Je pense que oui. Il y a des nouvelles générations qui ont grandi dans l'Ukraine indépendante, même si peut-être que les gens de l'époque soviétique, ça les perturbe moins. Je ne veux pas généraliser, mais les nouvelles générations ne sont pas d'accord. Donc, quand on vous dit qu'on veut reprendre votre souveraineté, je connais très peu de gens et très peu de pays qui sont d'accord avec ça.

Et vous auriez peur d'une troisième guerre mondiale ?

J'espère que non. J'espère.