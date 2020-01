L'Iran frappe des bases militaires américaines en Irak en représailles à la mort du général Soleimani

Cinq jours après l'élimination du général Qassem Soleimani par les Etats-Unis, l'Iran a confirmé avoir lancé des attaques, dans la nuit de mardi à mercredi, contre des bases militaires américaines en Irak en représailles à la frappe menée par l'armée américaine vendredi 3 janvier à Bagdad, frappe dans laquelle le général iranien Qassem Soleimani a été tué. Selon le Pentagone, 15 missiles ont été tirés contre deux bases abritant des soldats américains en Irak.

Sur ces 15 missiles, dix ont frappé la base d'Al Asad, un la base d'Erbil, et quatre ne sont pas arrivés à destination selon Grégory Phillips, le correspondant de Radio France à Washington sur la base d'informations en provenance du Pentagone.

"Jusqu'ici tout va bien !" tweete Donald Trump

Ces raids, revendiqués par Téhéran, font redouter une escalade dans le conflit entre l'Iran et les Etat-Unis, même si les dirigeants américain et iranien ont rapidement semblé vouloir calmer le jeu.

Dans un tweet au ton particulièrement léger et plutôt apaisant, le président américain Donald Trump a indiqué qu'il ferait une déclaration mercredi matin et laissé entendre que le bilan n'était pas très lourd. "L'évaluation des dégâts et des victimes est en cours. Jusqu'ici, tout va bien !", a-t-il lancé.

La télévision publique iranienne annonce 80 morts

Mais selon la télévision publique iranienne, ces attaques menées par l'Iran ont fait 80 morts. Le média affirme que 80 "terroristes américains" ont ainsi été tués, une information difficile à vérifier pour le moment. Citant une source au sein des Gardiens de la révolution, la télévision iranienne indique par ailleurs que l'Iran a dans son viseur 100 cibles supplémentaires dans la région si les Etats-Unis venaient à prendre des mesures en réponse à ces tirs de missiles.

"Des représailles proportionnées" selon l'Iran

De son côté, Mohammad Javad Zarif, chef de la diplomatie iranienne, a affirmé que son pays avait mené et "terminé" dans la nuit des représailles "proportionnées".

Nous ne cherchons pas l'escalade ou la guerre" - Mohammad Javad Zarif, chef de la diplomatie iranienne

Mais la situation reste très délicate. L'agence fédérale de l'aviation américaine (FAA) a interdit aux avions civils américains le survol de l'Irak, de l'Iran et du Golfe. Les Gardiens de la révolution iraniens, l'armée idéologique de la République islamique, ont conseillé à Washington de rappeler ses troupes déployées dans la région "afin d'éviter de nouvelles pertes". Ils menacent également de frapper Israël et "des gouvernements alliés" de l'Amérique.