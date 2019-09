L’Italie accepte que l'Ocean Viking débarque les migrants secourus à Lampedusa

L'Italie a autorisé samedi le navire humanitaire Ocean Viking à débarquer sur l'île de Lampedusa les 82 migrants secourus en mer qu'il transporte, marquant une rupture avec la politique de l'ex-ministre de l'Intérieur Matteo Salvini. Ce feu vert intervient quelques jours après l'entrée en fonctions d'un nouveau gouvernement, fruit d'une alliance entre le Mouvement 5 Etoiles et le Parti démocrate. C'est la première fois en 14 mois que l'Italie propose un port sûr à un navire de secours, même s'il lui a fallu pour cela six jours et des garanties européennes sur la répartition des migrants.

Un accord européen a été trouvé

"L'Ocean Viking vient de recevoir du Centre de coordination des sauvetages en mer de Rome l'ordre de se diriger vers Lampedusa", a tweeté l'ONG SOS Méditerranée, qui affrète le navire avec Médecins sans frontières. Selon le ministre français de l'Intérieur Christophe Castaner, un accord a été trouvé avec plusieurs pays européens pour permettre ce débarquement.

"Il nous faut maintenant nous entendre sur un véritable mécanisme temporaire européen", a-t-il ajouté, soulignant qu'une réunion ministérielle européenne était prévue à Malte le 23 septembre. Selon le quotidien italien La Repubblica, la France et l'Allemagne accepteraient d'accueillir chacune 25% des migrants secourus, l'Italie en accueillant 10%.

La deuxième mission de l'Ocean Viking

"S'être vu proposer un lieu sûr est une bonne nouvelle", a commenté Nicola Stalla, coordinateur des opérations de recherche et sauvetage à bord de l'Ocean Viking. L'Ocean Viking, qui a succédé à l'Aquarius, effectuait depuis le 2 septembre sa deuxième mission en Méditerranée. Il a secouru 50 migrants le 8 septembre dans les eaux internationales au large de la Libye, puis 34 autres transbordés depuis un voilier. Parmi les migrants à bord, MSF a recensé 58 hommes, 6 femmes, 17 mineurs et un enfant âgé d'un an.