L'Ocean Viking accoste dans la base navale de Toulon avec à son bord 230 migrants

Le bateau à la coque rouge de l'ONG SOS Méditerranée s'apprête à pénétrer dans la rade de Toulon ce vendredi matin. A son bord, 231 migrants soit trois personnes de moins depuis l'évacuation sanitaire organisée la veille en direction de Bastia. Des femmes, des enfants, des hommes qui vont être pris en charge à leur arrivée dans la base navale, une ville dans la ville, mais surtout une enceinte militaire ultra sécurisée.

L'urgence est tout d'abord sanitaire. De nombreux passagers souffrent de différents troubles. Ils vont donc tous, un par un, faire l'objet d'une évaluation médicale complète sur place. Il y a bien sûr la crainte du Covid mais pas seulement. "Il faut donc prendre toutes les précautions" confie une source proche du dossier.

Puis la police de l'air aux frontières va procéder aux vérifications administratives d'usage pour déterminer l'origine de chaque migrant.

Zone d'attente pour les réfugiés sur la presqu'île de Giens

Mais contrairement à un étranger en situation irrégulière qui est contrôlé par les forces de l'ordre alors qu'il est déjà en France, les autorités sont cette fois-ci devant un scénario jusqu'alors inconnu. Celui d'un bateau pour lequel on accepte presque contraint et forcé son accostage par humanité, et parce que l'Italie n'a pas respecté les règles internationales en vigueur. Les migrants sont donc en France, mais sur le principe, "on leur refuse l'entrée en France" précise un fin connaisseur de la question migratoire.

Un détail technique qui fait toute la différence car ces hommes, et ces femmes ne seront pas conduits par exemple tout de suite à Marseille en centre de rétention administrative.

Les migrants seront en réalité escortés sous très haute surveillance vers "une zone d'attente" pendant une période qui ne pourra pas excéder 26 jours. C'est un village-vacances situé sur la presqu'île de Giens qui a été choisi par la Préfecture du Var pour servir de "zone tampon".

Pendant ces 26 jours, les autorités vont étudier les demandes d'asile qui auront été formulées. Pour ceux qui ne répondraient pas aux fameux critères des "demandeurs d'asile", ils seront renvoyés dans leur pays d'origine selon Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur.

Quant aux mineurs présents dans le bateau, une quarantaine, peut-être un peu plus selon différentes sources, ceux pour lesquels il s'évèreraient qu'ils sont sans famille à bord du navire devraient être pris en charge par le Conseil départemental du Var comme tous mineurs étrangers qui se présentent sur le territoire français. Ils sont alors considérés comme mineurs non accompagnés.

Face au nombre important de migrants à bord, l'évaluation sanitaire et administrative va nécessairement prendre plusieurs heures. Le Préfet du Var doit s'exprimer en début de matinée sur cet accueil.