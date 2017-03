L'ONG Oxfam dénonce les bénéfices des banques européennes dans les paradis fiscaux

D'après l'ONG Oxfam, dans un rapport publié ce lundi, les vingt plus grandes banques européennes déclarent un quart de leurs bénéfices dans des paradis fiscaux, avec une préférence pour le Luxembourg, Hongkong et l’Irlande.

L'ONG britannique Oxfam fustige les banques européennes dans un rapport ce lundi. C'est grâce à une obligation de transparence instaurée par l'Union Européenne que l'ONG Oxfam a pu vérifier si les banques respectaient la loi. Depuis 2015, les banques européennes ont en effet l'obligation de détailler leursactivités dans tous les pays où elles sont présentes : bénéfices, chiffre d'affaires, nombre d’employés. Résultat de l'enquête, les 20 plus grandes banques européennes déclarent un quart de leurs bénéfices, soit 25 milliards d’euros, dans les paradis fiscaux. En revanche, elles ne déclarent que 12% de leur chiffre d'affaires et 7% de leurs employés. Pour Oxfam "l'utilisation abusive des paradis fiscaux" peut permettre aux banques de "délocaliser artificiellement leurs bénéfices pour réduire leur contribution fiscale, faciliter l'évasion fiscale de leurs clients ou contourner leurs obligations réglementaires".

Paradis fiscaux privilégiés: Luxembourg, Irlande et Hongkong

Le Luxembourg, l'Irlande et HongKong font partie des paradis fiscaux privilégiés des vingt plus grandes banques européennes. - Oxfam France

Le Luxembourg, l'Irlande et HongKong font partie des paradis fiscaux privilégiés des vingt plus grandes banques européennes. Le Luxembourg en tête. La Société générale y déclare 587 millions de profits c'est à dire autant que ses bénéfices cumulés en Allemagne, en Italie, en Espagne et aux Pays Bas. Ce n'est pas un hasard souligne l'Oxfam qui rappelle que c'est via sa filiale luxembourgeoise que la banque a créé près de 500 sociétés offshore, impliquées dans le scandale des Panama papers.

Les cinq plus grandes banques françaises pointées du doigt

Les cinq plus grandes banques françaises : BNP Paribas, BPCE, Crédit Agricole, Crédit Mutuel, CIC et Société Générale, affichaient, en 2015 : 5,5 milliards d'euros de bénéfices dans des paradis fiscaux, des états où elles n'ont pourtant pas d'activité économique. L'ONG cite l'exemple des Iles Caïmans : quatre banques françaises y sont présentes BNP, BPCE, le Crédit Agricole et la Société Générale. Elles dégagent 174 millions de bénéfices dont 134 millions pour la seule BNP, sans aucun employé et sans payer d’impôt.

1€ sur 4 du bénéfice des gdes banques 🇪🇺 exilé dans les paradis fiscaux. Demandons la transparence! https://t.co/KeymV38x6h #EvasionFiscale pic.twitter.com/bzIZj1a16b — Oxfam France (@oxfamfrance) March 27, 2017

Le but de ce rapport à une semaine de l’anniversaire du scandale des Panama Papers et à un mois du premier tour de l’élection présidentielle française, attirer l’attention des candidats. Qui selon l’ONG n’ont pas fait jusqu'à présent beaucoup de propositions concrètes dans la lutte contre les paradis fiscaux.

