L'opposant russe Alexeï Navalny a été condamné à plus de trois ans de prison, ce mardi 2 février, pour ne pas avoir respecté les conditions de son contrôle judiciaire. Une condamnation très critiquée à l'international. On fait le point sur cet homme qui réveille la contestation politique en Russie.

L'opposant russe Alexeï Navalny condamné à trois ans et demi de prison : le point sur l'affaire

Un tribunal moscovite a ordonné ce mardi 2 février l'emprisonnement à plus de trois ans de prison l'opposant russe Alexeï Navalny. La juge a estimé qu'il avait violé son contrôle judiciaire et devait en conséquence purger une peine de prison avec sursis datant de 2014. Il devra effectuer une peine d'emprisonnement de trois ans et demi, moins les mois passés assigné à résidence l'année de cette condamnation.

Paris, Washington, Berlin et Londres ont appelé dans la foulée à la libération immédiate de l'opposant, l'affaire étant largement considérée comme politique.

Dès l'annonce de cette condamnation, son organisation, le Fonds de lutte contre la corruption, a appelé à une manifestation immédiate juste au pied du Kremlin.

Qui est Alexeï Navalny ?

Le principal opposant à Vladimir Poutine

Cette affaire est éminemment politique. Alexeï Navalny s'avère être le principal opposant au président Vladimir Poutine. Il a réalisé plusieurs enquêtes portant sur la corruption en Russie, dont une dans laquelle il affirme que le président russe est le propriétaire d'un somptueux palais financé par la corruption. Une affirmation démentie par le Kremlin.

Un opposant empoisonné

Alexeï Navalny dérange, au point d'avoir été victime d'un empoisonnement en août dernier. Il avait alors été soigné en Allemagne et des laboratoires européens ont confirmé l'usage d'un poison de type Novitchok, substance développée à l'époque soviétique à des fins militaires.

Un empoisonnement qui ne l'a pas fait plier, loin de là. En décembre, Alexeï Navalny affirme dans une vidéo avoir piégé au téléphone un agent du FSB, les services de sécurité, qui révélait que le poison avait été appliqué sur un de ses sous-vêtements dans son hôtel en Sibérie. Il a ensuite répété à de nombreuses reprises que Vladimir Poutine était celui qui avait ordonné au FSB de le tuer. Les autorités ont rejeté toutes ces accusations.

Un opposant qui rassemble

A son retour en Russie, le 17 janvier, Alexeï Navalny est incarcéré. D'importantes manifestations de soutien sont organisées et des milliers d'arrestations ont lieu. "Vous ne pourrez pas emprisonner tout le pays !", a martelé Alexeï Navalny. Cette contestation d'une ampleur inédite depuis des années intervient à l'approche de législatives à l'automne et sur fond d'impopularité du parti du pouvoir.