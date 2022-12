L'Ukraine dénonce des "frappes massives" russes, des explosions à Kiev

L'armée et la présidence ukrainienne accuse la Russie de nouvelles "frappes massives" ce jeudi. Plus de 120 missiles se sont abattus sur plusieurs villes du pays, dont la capitale Kiev. "L'ennemi attaque l'Ukraine sur plusieurs fronts, avec des missiles de croisière tirés depuis des avions et des navires", a annoncé l'armée de l'air sur les réseaux sociaux.

"Plus de 120 missiles ont été lancés pour détruire des infrastructures civiles essentielles et tuer des civils en masse", a ajouté le conseiller de la présidence ukrainienne Mikhaïlo Podoliak sur Twitter, sans donner de bilan d'éventuelles victimes. Au moins trois personnes ont été blessées à Kiev a indiqué le maire, Vitali Klitchko. "A l'heure actuelle, trois personnes ont été blessées dont une jeune fille de 14 ans. Tous sont hospitalisés", a-t-il écrit sur Telegram. Il a aussi prévenu ses administrés que la ville, déjà très affectée par les coupures d'électricité, peut être confrontée à de nouvelles "pannes de courant". "Chargez vos téléphones, et autres appareils. Faites des réserves d'eau", a-t-il écrit sur Telegram.

Les défenses antiaériennes ukrainiennes sont parvenues à abattre la totalité des 16 missiles russes ayant visé la capitale Kiev a assuré le chef de l'administration militaire de la ville. "Seize missiles ont été repérés au dessus de Kiev, tous les 16 missiles ont été abattus", s'est félicité Serguiï Popko sur Telegram.

Des missiles russes abattus par la défense antiaérienne à Odessa

A Odessa, grand port du sud-ouest de l'Ukraine, 21 missiles russes ont été abattus par la défense antiaérienne ukrainiennes, selon le gouverneur Maksym Martchenko. Mais d'autres ont touché leur cible, si bien qu'il y a "des coupures de courant d'urgence" dans la ville, a-t-il précisé. A Kharkiv, dans le nord-est, à la frontière avec la Russie, des bombardements ont également visé "l'infrastructure critique", selon le gouverneur Oleg Sinegoubov, ajoutant que "le bilan des destructions et des victimes était en train d'être établi".

Après une série de revers militaires sur le terrain à la fin de l'été et à l'automne, le Kremlin a changé de tactique et commencé en octobre à frapper régulièrement avec des salves de dizaines de missiles et de drones les transformateurs et centrales électriques de l'Ukraine. Avec à la clef de graves pénuries énergétiques et des millions d'Ukrainiens plongés dans le froid et le noir.

Lviv privée d'électricité à 90%

Lviv, la grande ville de l'ouest de l'Ukraine, était à 90% privée d'électricité jeudi après ces nouveaux bombardements russes sur les infrastructures énergétiques ukrainiennes en plein hiver. "90% de la ville est sans électricité (...) les trams et trolleybus ne roulent plus dans la ville, il pourrait y avoir des coupures d'eau", a indiqué le maire de Lviv, Andriï Sadovy, sur le réseau social Telegram.

Le Kremlin avait prévenu qu'il n'y aurait aucune trêve du Nouvel An sur le terrain en Ukraine. Le président russe Vladimir Poutine justifie son offensive militaire contre l'Ukraine, qui dure depuis plus de 10 mois, au prix de lourdes pertes, en assurant que l'Occident se servait de l'Ukraine comme d'une tête de pont pour menacer la Russie

Des frappes qui "visent à décourager, démoraliser"

Selon la journaliste Tetyana Ogarkova, responsable du département international de l'Ukraine "Crisis media center" à Kiev, ces frappes russes "visent à décourager, démoraliser et faire sombrer la population dans le désespoir" avant le Nouvel An. Invitée de franceinfo jeudi, elle estime qu'il n'y a pas eu de panique du côté ukrainien face à ces attaques "prévisibles", car la population se tenait "prête avec des stocks d'eau et de nourriture".

La journaliste dénonce un "scénario un peu classique", rappelant que la dernière frappe datait de mi-décembre. "Ils ont pris deux semaines pour accumuler les missiles nécessaires pour faire cette frappe massive. C'est uniquement en lançant un nombre considérable de missiles qu'ils arrivent à percer les systèmes de défense anti-aérienne ukrainienne", explique-t-elle.