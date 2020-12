L'Ukraine veut inscrire Tchernobyl au patrimoine mondial de l'Unesco

Pour les protéger du temps et favoriser la venue des touristes, Kiev souhaite que les vestiges de Tchernobyl, la pire catastrophe nucléaire de l'Histoire, rejoignent le patrimoine mondial de l'humanité.

L'idée de classer le site de Tchernobyl à l'Unesco a été proposée par le nouveau ministre de la Culture, Oleksandre Tkatchenko, en poste depuis six mois. "C'est un des territoires les plus emblématiques de l'Ukraine" et il faut le "préserver pour l'humanité", souligne le haut fonctionnaire. Le gouvernement souhaite ainsi développer l'activité touristique sur le site.

Près de 125.000 touristes ont "visité" Tchernobyl l'année dernière

L'an dernier, le succès mondial de la mini-série de la chaîne américaine HBO "Chernobyl" a entraîné une nouvelle génération de visiteurs, amateurs de selfies.

Avant le coup d'arrêt causé par la pandémie de Covid-19, Tchernobyl avait atteint en 2019 le nombre record de 124.000 touristes, contre 72.000 l'année précédente. Le site pourrait même en recevoir jusqu'à un million par an, s'enthousiasme M. Tkatchenko. Le ministre insiste néanmoins sur la nécessité de faire comprendre aux visiteurs qu'il ne s'agit pas d'une "simple aventure en territoire interdit". Avec l'aide d'experts, son ministère veut préparer des programmes de voyage visant à "percevoir la zone comme un lieu de mémoire qui doit nous apprendre des choses", à l'époque d'une crise environnementale globale.

L'Ukraine prépare un dossier pour le soumettre à l'Unesco avant fin mars et un groupe d'experts de l'organisation devrait ensuite visiter les lieux cet été. La décision finale est attendue au plus tôt en 2023.