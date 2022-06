L'Union européenne donne son feu vert pour les candidatures de l'Ukraine et la Moldavie

Metin Aktas / ANADOLU AGENCY / Anadolu Agency via AFP

Le sommet des Vingt-Sept a donné son feu vert aux candidatures de l'Ukraine et la Moldavie ce jeudi.

C'était une décision très attendue par les autorités ukrainiennes. Les dirigeants des Vingt-Sept ont reconnu jeudi à l'Ukraine et à la Moldavie le statut de candidat à l'Union européenne, a annoncé dans la soirée le président du Conseil européen Charles Michel, évoquant un "moment historique", presque quatre mois après l'invasion lancée par l'armée russe. Le sommet de l'UE était consacré à l'octroi du statut de candidat aux deux pays.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a aussitôt salué "un moment unique et historique". "C'est un moment unique et historique dans les relations Ukraine-UE", a-t-il écrit sur Twitter, affirmant que, selon lui, "l'avenir de l'Ukraine se trouve au sein de l'UE".

Une décision avant tout symbolique

Ce feu vert n'était quasiment plus une surprise. Le 16 juin, lors de son déplacement à Kiev avec ses homologues italien, allemand et roumain, le président français Emmanuel Macron avait pris la parole devant Volodymyr Zelensky pour affirmer : "Tous les quatre, nous soutenons le statut de candidat immédiat à l'adhésion" de l'Union européenne. Le lendemain, la Commission européenne avait rendu un avis favorable sur la candidature de l'Ukraine et mardi à nouveau, la France, qui assure la présidence tournante du Conseil de l'UE, avait indiqué qu'un "consensus total" entre les Vingt-Sept avait émergé sur cette question.

Mais c'est une décision surtout symbolique car le processus d'adhésion à l'Union européenne est très long. Plusieurs pays des Balkans occidentaux toujours dans l'antichambre européenne, certains depuis plus d'une dizaine d'années : la Macédoine du Nord est candidate depuis 2005, le Monténégro depuis 2010, la Serbie depuis 2012 et l'Albanie depuis 2014. La Bosnie-Herzégovine et le Kosovo, qui n'est pas reconnu par cinq membres de l'UE, ne sont encore que des "candidats potentiels". Un fait qu'a tenu a rappeler avec ironie le Premier ministre albanais Edi Rama ce jeudi : "La Macédoine du Nord est candidate depuis 17 ans, si je n'ai pas perdu le compte, et l'Albanie depuis huit ans, alors bienvenue à l'Ukraine". "L'adhésion prendra beaucoup de temps", a confirmé le Premier ministre belge Alexander De Croo.

L'Ukraine et la Moldavie devront en effet mener des réformes en matière de lutte anticorruption et d'indépendance de la justice avant un premier bilan d'ici la fin de l'année. "Tout pays satisfaisant aux critères d'adhésion peut poser sa candidature. Ces critères, appelés «critères de Copenhague», concernent une économie de marché opérationnelle, une démocratie stable et l'état de droit, ainsi que l'adoption de l’ensemble de la législation européenne, y compris l'euro" rappelle l'Union européenne sur son site.

Appartenance à "la famille européenne"

De plus, pour le politologue Hendrik Vos, de l'Université de Gand en Belgique, "il est très difficile d'imaginer un élargissement tant que l'Ukraine est en guerre. Avant d'ouvrir des négociations d'adhésion, il doit y avoir une forme de règlement du conflit". L'examen express de la candidature de Kiev, déposée en février, a en effet été d'une rapidité inédite, justifiée par la guerre. Au-delà des bénéfices politiques et économiques, l'acceptation de sa candidature a une dimension d'appartenance à la "famille européenne" qui protège ses membres. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky n'a d'ailleurs eu de cesse de répéter l'appartenance de son pays à la "famille européenne". Cela ouvre aussi pour l'Ukraine la question de son appartenance à l'Europe de la défense, alors que les dirigeants français et allemand se sont engagés à poursuivre leur soutien militaire à Kiev. L'Ukraine s'est en tout cas dit "prête" à travailler pour devenir "membre de plein droit" de l'Union, a assuré le président ukrainien Volodymyr Zelensky.