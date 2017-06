L'Union européenne solidaire et active dans la lutte contre les incendies au Portugal

Le Portugal est toujours en proie aux gigantesques feux de forêts, qui ont fait au moins 64 morts, dont un Français, et 135 blessés. Même si 85% du brasier serait désormais sous contrôle, plus d'un millier de pompiers continuent à combattre l'incendie dans le centre du pays, avec l'aide européenne.

Dès que le Portugal a pris conscience de l'étendue et de la violence de l'incendie qui ravage le centre du pays, Lisbonne a appelé l'Union à l'aide, en actionnant le mécanisme européen de protection civile. Créé en 2001, il permet d'être réactif sans disposer d'importants moyens propres, grâce à son Centre de coordination des interventions d'urgence, basé auprès de la Commission à Bruxelles et opérationnel 24h/24H: il enregistre les demandes des pays et y répond immédiatement en coordonnant les moyens mis à disposition par les Etats. Dès dimanche, trois avions canadairs français, deux espagnols et deux italiens ont été envoyés sur place, ainsi que 120 pompiers espagnols avec une trentaine de véhicules. Depuis d'autres renforts ont été dépêchés au Portugal.

2000 pompiers mobilisés pour 80 foyers d'incendies

La Grèce et Chypre ont également proposé leur aide, mais jusque là les autorités portugaises n'y ont pas donné suite. L'Union ne se substitue pas aux Etats et ne s'ingère pas dans leurs prises de décisions. Elle répond à leurs demandes, fournit des images satellites, recense les incendies, forme les personnels spécialisés et finance les opérations: l'envoi des Canadairs français est ainsi pris en charge à 85% par des fonds européens. Et c'est calqué sur ce même principe de solidarité qu'un corps médical européen a été mis en place au moment de l'épidémie d'Ebola.

Au-delà de l'émotion, le Portugal s'interroge

Reste l'aspect préventif, et les critiques sur la responsabilité des autorités portugaises dans ces incendies meurtriers: Pourquoi les gendarmes n'ont ils pas fermé la nationale surnommée "route de la mort", où 47 personnes ont péri pour la plupart après être allées se rafraîchir sur une plage près d'une rivière. Pourquoi tant de hameaux ont ils manqué de soutien et d'eau? Mais surtout pourquoi le Portugal compte-il autant de forêts d'eucalyptus, très appréciés des industriels parce qu'ils poussent rapidement, mais aussi hautement inflammables. C'est pour cela que la Commission a décidé de les exclure des fonds européens destinés au développement rural. Pour le reste, cela relève de la compétence des Etats membres: pour l'instant le Premier ministre Antonio Costa se contente de réclamer des explications à la gendarmerie.

Le réchauffement climatique, facteur aggravant

L'aspect climatique n'est pas à négliger dans ces incendies. L'élévation des températures augmente les risques, soulignent de nombreux experts, d'autant plus que la péninsule ibérique subit le réchauffement climatique plus fortement que d'autres régions. Dans le même temps la désertification des zones rurales a réduit l'indispensable débroussaillage.

Selon le Système européen d'information sur les incendies de forêt, plus de 30.000 hectares sont partis en fumée lors des sept derniers jours, faisant de ce feu de forêt le plus destructeur de l'histoire du Portugal.

ECOUTER AUSSI la chronique Tous Européens