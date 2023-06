L'Université de Strasbourg veut rendre des dizaines de restes humains africains stockés dans ses caves

L'université de Strasbourg veut rendre plus d'une trentaine de restes humains à la Tanzanie et à la Namibie. Des nombreux crânes notamment qui sont stockés depuis la fin du XIXe siècle et le début du XXe siècle dans les caves de l'institut d'anatomie. Une fondation namibienne et une province de Tanzanie ont en effet officiellement demandé le retour de ces restes.

L'université a donc monté un comité scientifique pour mieux comprendre comment ces restes sont arrivés là. Elle connaît déjà le début de l'histoire : ce sont en fait des Allemands, à l'époque de l'université impériale allemande de Strasbourg, qui ont rapporté ces éléments humains africains, parfois après des atrocités.

*"Il y a différents types de restes humains. Des squelettes, des organes conservés dans du formol, il y a aussi des morceaux de peau, des cheveux. Les collecteurs pouvaient être des soldats, des médecins, des missionnaires, des explorateurs. Ils ont été collectés après des crimes coloniaux, notamment en Namibie, pendant le génocide de 1904 (*NDLR/ 1904-1907, au moins 80.000 morts) il y a eu beaucoup de restes humains qui ont été envoyés directement des camps de concentration vers les universités, mais aussi dans des hôpitaux, dans des prisons et aussi à travers des profanations, des viols de sépultures" explique Elise Pape, chercheuse en sociologie au laboratoire d'anthropologie politique à l'EHESS à Paris.

Deux crânes notamment ont été collectés en 1903. Ils proviennent du peuple Ovaherrero en Namibie. Mais les caves de l'Université contiennent aussi une trentaine de restes humains datant de la fin du XIXe siècle et provenant de la tribu des Wachagga, en Tanzanie. Ils auraient été collectés entre 1895 et 1898 par un médecin militaire allemand.

Présentation du comité scientifique de l'université de Strasbourg pour la restitution de restes humains africains © Radio France - Antoine Balandra

"Cela pouvait se faire, dans le contexte colonial, avec des visées de prouver l'infériorité d'un certain nombre de populations sur la planète. Donc la période coloniale va prélever des éléments des corps pour tenter de prouver cette théorie" raconte Odile Goerg, professeur émérite d'histoire de l'Afrique à l'Université de Paris-Cité, membre du conseil scientifique. L'Université a en effet retrouvé des documents, en allemand, tentant d'établir une théorie raciale autour des restes humains venus de Tanzanie. Odile Goerg précise cependant que les parts coloniales de ces collections de restes humains sont en fait minimes par rapport à l'entièreté des collections anatomiques de l'université "mais nous avons un devoir, ou une responsabilité particulière par rapport à ces origines-là" dit-elle.

Attendre le feu vert législatif

L'Université va maintenant faire un inventaire précis de ces collections, procéder à des récolements. Tenter "d'écrire l'histoire pour avancer, mieux comprendre ce qui a pu se passer". Mais avant de restituer, elle devra de toute façon attendre le feu vert législatif du gouvernement. Une loi est en ce moment à l'étude sur la restitution de restes humains. Le texte a déjà été examiné par le Sénat.

Toujours est-il que s'engager dans la démarche est un vrai devoir moral selon Mathieu Schneider, vice président de l'Université de Strasbourg en charge de la culture. "Nous ne sommes pas coupables, mais nous devons êtres responsables et donc transparents. Transparents sur ce qu'il y a dans nos collections. Nous devons aussi faire preuve d'exemplarité. Car cette histoire coloniale est une histoire douloureuse, nous ne devons pas effacer l'histoire de l'université, la gommer. Non, au lieu de la gommer nous continuons de l'écrire, parce que je crois que dans les anfractuosités de l'histoire se lisent à l'avance les erreurs que nous ne devrons pas commettre dans les prochaines décennies" explique-t-il.

L'Université se dit donc prête à étudier toute demande d'Etats qui voudraient la restitution de restes humains encore stockés chez elle. Elle rappelle d'ailleurs que d'autres restes humains africains sont toujours dans ses caves. Dont beaucoup viennent des ex colonies françaises du Cameroun et du Togo.