La Banque humanitaire au Pallet collecte des dons pour les Ukrainiens

Impossible de discuter tranquillement avec Jean-Marie Roussière. Le téléphone du président de la Banque humanitaire du Pallet sonne en continu, depuis plusieurs jours il est noyé sous les coups de fil. "J'en ai reçu une soixantaine hier", dit-il ce mardi. L'organisation non gouvernementale (ONG), organise des collectes le mardi, le jeudi et le samedi.

Les bénévoles récupèrent des produits alimentaires non périssables, des produits d'hygiène, des produits pour des bébés, des couvertures, des duvets et du linge de maison. "C'est fulgurant, je n'ai jamais vu ça", explique Jean-Marie Roussière à propos de la mobilisation. En 40 ans d'humanitaire, ce grand bavard en a vu des conflits, mais le soutien est incomparable cette fois.

On se rappelle que la paix est fragile. Isabelle, donatrice.

Devant la chapelle Saint-Michel, un fourgon est garé, prêt à être chargé. Les quelques bénévoles qui sont là réceptionnent les dons. Bernadette est venue bien chargée avec des couvertures, visiblement très émue par ce qu'elle voit à la télévision. "Toutes ces familles déplacées, ce sont des gens comme nous qui n'ont rien demandé", souffle cette septuagénaire. Elle aurait aimé aller sur place pour filer un coup de main, mais son âge l'en empêche.

Le camion se remplit au fil de l'après-midi grâce aux dons des particuliers © Radio France - Matthieu Bonhoure

La Pologne et la Roumanie

"Je pourrais accueillir chez moi si besoin", lance Christine. Elle déplore que ce soit "encore des civils" qui sont les premiers touchés par le conflit. Alors que le camion se remplit, les bénévoles prennent le temps d'expliquer le projet. Les convois partiront d'un entrepôt à Cholet pour aller en Pologne ou en Roumanie. Ces deux pays voisins de l'Ukraine sont en première ligne dans l'accueil des réfugiés ukrainiens.

Ce mardi, l'Organisation des Nations Unies (ONU) estime qu'il y a plus de 660.000 réfugiés. Un nombre qui ne cesse de croître depuis le début du conflit. "C'est une façon de faire une bonne action pour des gens qui en ont vraiment besoin, glisse Isabelle. La guerre est aux portes de nos pays, de nos démocraties et on se rappelle que la paix est fragile."

Elle a vidé la maison de sa belle-mère qui vient de décéder, un choix qu'elle dit avoir fait "sans hésitation". Le premier convoi devrait partir le 23 mars prochain, mais au vu de "l'urgence" actuelle, les camions pourraient même partir plus tôt avec du matériel médical, dont des brancards.