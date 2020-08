La Belgique déconseille les vacances dans le Haut-Rhin à ses ressortissants

La Belgique actualise sa liste rouge en période de pandémie. Désormais, la Mayenne fait partie des régions interdites aux ressortissants belges pour les voyages non obligatoires, tout comme plusieurs régions espagnoles, et les cantons suisses du Vaud, du Valais et de Genève. Quarantaine et dépistage sont obligatoires pour les voyageurs en provenance de ces zones.

Le Haut-Rhin sur la liste orange

Une quarantaine et un dépistage sont aussi conseillés pour des zones figurant sur une liste orange dont fait partie de Haut-Rhin, mais aussi le Nord, la Haute-Savoie, la Meurthe-et-Moselle et les Vosges. Ces listes sont établies sur la base de l'évaluation d'une cellule d'experts. Elles ont déjà été vivement critiquées par la Suisse.