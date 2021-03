La Belgique poursuit la vaccination avec AstraZeneca

Alors qu'une douzaine de pays ont suspendu le vaccin anglo-suédois, les belges ne changent rien à leur stratégie et poursuivent la vaccination avec AstraZeneca.

La Belgique ne suit pas le mouvement des autres pays européens et maintient la vaccination avec AstraZeneca.

La Belgique à contre-courant. Alors que plusieurs pays, dont la France, ont décidé de suspendre le vaccin AstraZeneca par principe de précaution, nos voisins belges continuent sur leur lancée. Selon le ministre fédéral de la santé, les avantages du vaccin l'emportent largement sur les risques. Frank Vandenbroucke était l'invité du JT de la RTBF ce mardi soir.

On attend que l'agence européenne des médicaments analyse les données au niveau de toute l'Europe et nous rende un rapport jeudi. Entre-temps, arrêter cette campagne de vaccination alors que le virus continue de se propager rapidement serait irresponsable car c'est une protection sûre et efficace contre cette maladie. - Frank Vandenbroucke

Plusieurs autres pays, dont le Royaume-Uni et la Pologne, continuent d'utiliser le vaccin d'AstraZeneca. L'Australie ne prévoit pas non plus d'interrompre l'utilisation du vaccin contre le coronavirus.