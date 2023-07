La Best Defense Foundation et Delta Airlines en Normandie pour préparer le retour des vétérans en juin 2024

Il revient en Normandie, cinq semaines après les cérémonies du 79ème anniversaire du Débarquement avec "un sentiment de gratitude, plein d'espoir et la volonté d'anticiper l'organisation du 80ème anniversaire", pour ce qui sera le troisième vol organisé en autant d'années entre les Etats-Unis et Deauville. Le président-fondateur de la Best Defense Foundation, Donnie Edwards vient de passer quelques jours en Normandie pour rencontrer les élus et les officiels. Des rendez-vous honorés en compagnie de son épouse Kathryn, elle aussi très impliquée, et de Virginie Durr, Normande chargée d’affaires de grands comptes au sein de la compagnie aérienne Delta Airlines, sans qui rien ne serait possible.

Virginie Durr, de Delta Airlines, Donnie Edwards président-fondateur de la Best Defense Foundation et son épouse Kathryn elle aussi très impliquée - © Radio France - Philippe Thomas

Un séjour plus long en 2024

Premier enseignement : le séjour des vétérans sera plus long l'an prochain. Deux jours de plus, du 3 au 12 juin 2024, principalement pour permettre aux vétérans, qui seront tous centenaires, de se reposer entre les différentes rencontres qui vont rythmer ce 80ème anniversaire. "Nous avons conscience que ce vol est le dernier que nous organisons, il faut donc mettre tous les moyens pour que ce soit le plus beau retour que l'on puisse envisager", explique Virginie Durr. Et pour que ce voyage soit réussi, les organisateurs ont demandé aux vétérans ce qu'ils avaient pensé de leur périple en juin dernier. Donnie Edwards en détaille les principaux enseignements : "à la question : voudriez-vous revenir ? Il n'y en a pas un qui a dit non ! Ensuite, nous leur avons demandé ce qu'ils aimaient ou pas : concernant la nourriture, ils voudraient manger un peu plus à l'américaine, quelque chose qui leur est plus familier. Mais dans l'ensemble, ils ont aimé les défilés et se rendre dans les cimetières. Ils aiment surtout l'interaction avec les Français, pouvoir leur serrer la main et échanger avec eux et embrasser les enfants. Ils sont surpris de voir à quel point les Normands se souviennent de ce qu'ils ont fait il y a 79 ans." En revanche, les vétérans ne cachent pas leur lassitude devant la longueur de certains discours officiels (jusqu'à 12 prises de parole pour un total de 2h30 lors d'une cérémonie cette année !). Et, au vu de leur âge, on peut comprendre aisément qu'il y aura nécessité à faire plus court l'an prochain pour s'adapter à leur condition physique.

Un partenariat avec le Prix Liberté ?

Dans les têtes, il y a aussi, bien sûr, la volonté de préparer l'après 80ème. "Il ne faut pas laisser périr la mémoire quand les vétérans ne seront plus là" insiste Kathryn Edwards. Des idées commencent à germer, comme le fait d'associer un ou deux jeunes américains au Prix Liberté remis le 4 juin prochain par la Région (Le Prix récompense chaque année au nom de la jeunesse du monde entier une personne ou une organisation qui oeuvre en faveur de la liberté). Ces jeunes prendraient alors le même vol que les vétérans. D'autresprojets germent en ce moment : un documentaire ? La plantation d'arbres à la venue de chacun des vétérans ? Cette question aussi : comment laisser une trace de leur atterrissage à Deauville ? Les organisateurs attendent également qu'on leur fasse des propositions. D'ores et déjà, la volonté est de trouver des établissements scolaires (de l'élémentaire au lycée) prêts à suivre durant un an un vétéran pour l'accueillir comme il se doit à son arrivée. L'idée est lancée...

Enfin, cette question : combien de vétérans seront présents pour le 80ème anniversaire du Débarquement ? "On va tenter d'en toucher le plus possible pour leur donner la possibilité de revenir, surtout pour ceux qui ne l'ont jamais fait, détaille Virginie Durr. Nous avons un avion qui transporter jusqu'à 200 personnes. Bien sûr, il faut du personnel médical pour les accompagner, mais on ne peut pas encore donner de chiffres." Plus de 40 vétérans sont venus en Normandie en juin dernier. "Tout ce que je demande à la Normandie, c'est d'avoir du beau temps en juin prochain !", conclut, dans un sourire, Donnie Edwards. C'est tout le mal qu'on souhaite pour que la fête soit complète.