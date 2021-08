La bulle flottante du plateau des Jeux Olympiques de Tokyo sur France Télévision conçue en Vaucluse

La bulle de verre, la passerelle flottante pour y entrer et les images d'arrière-plan n'existent donc pas. Sans parler des plongées par caméras comme placées depuis l’espace vers les différents stades ou lieux de compétition dans la capitale japonaise. Tout cela est virtuel mais c’est une prouesse technique et première mondiale pour France Télévision .

En fait dans le studio à Tokyo , une grande pièce nue habillée de vert, tout le décor et l’environnement sont créés par liaison satellite depuis Paris. Le créateur est vauclusien, il travaille en freelance et a tout conçu chez lui à Morières-lès-Avignon. Il s'appelle Christophe Devaux et avait remporté l'appel d'offre pour concevoir ce plateau télé virtuel : « En fait le présentateur est dans une salle avec un fond vert, une pièce, avec des caméras informatisées. Tous les éléments du décor et les murs sont verts. Et à Paris France Télévision synchronise ses mouvements de caméras avec le décor de la bulle en réalité virtuelle : la bulle, l’eau, l’environnement de la baie de Tokyo. Tout cela diffusé en direct entre Tokyo et Paris. Après c’est toute une équipe qui a travaillé dessus et que j’ai intégré aussi par la suite. C’est _de la modélisation, c’est de l’éclairage, de l’animation_. »

Les professionnels de l’animation 3D en France sont très réputés

«On peut se former à cela, moi je me suis formé tout seul Il y a beaucoup d’écoles, beaucoup de gens qui veulent intégrer ces formations. Il y a du travail pour beaucoup de gens, Il y a du travail pour beaucoup aujourd’hui parce qu’il n’y pas un programme télévisuel ou internet qui ne contient pas des trucages, de la 3D ou de l’animation. En plus avec les longs métrages c’est de plus en plus courant. Beaucoup de gens en France sont formés, il y a de grandes écoles chez nous et on est très, très fort là-dedans. Beaucoup partent aux États-Unis par exemple. Quand on regarde les génériquesil y a beaucoup de noms français. Il y a un savoir-faire avec de très grands talents en France. Donc on peut intégrer de gros studios comme on peut être à son compte dans mon cas. »

On retrouve donc la bulle du studio de France Télévision pour les retransmissions des jeux paralympique des Jeux olympiques à Tokyo jusqu’au 5 Septembre. Aujourd’hui Christophe travaille sur des animations du personnage de Mickey sur Disney Channel pour des séquences ludiques diffusées entre les dessins animés.