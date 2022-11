La communauté arménienne se mobilise sur la Côte d'Azur pour alerter l'opinion publique

Elle espère une mobilisation en masse dans le centre de Nice ce samedi : Maguy Georgian présidente du foyer culturel arménien appelle au rassemblement pour attirer l'attention des citoyens et de l'Etat français sur le conflit qui accable actuellement le peuple arménien. "Ce qui se passe en Ukraine est terrible mais il ne faut pas oublier ce qu'il se passe en Arménie, c'est terrible. Nous demandons aux médias d'intervenir, de mettre en lumière ce qui se passe."

15.000 arméniens vivent dans les Alpes-Maritimes

"C'est comme un deuxième génocide que nous revivons. On a vraiment l'impression qu'ils veulent répéter l'histoire puisque la Turquie est alliée à l'Azerbaïdjan" estime Maguy. Elle espère que l'énorme communauté arménienne sur la Côte d'Azur va se mobiliser pour être la plus visible possible. Afin d'inciter notamment le gouvernement français à intervenir dans ce conflit. L'Azerbaïdjan refuse de son côté d'éventuels pourparlers avec l'Arménie en présence d'Emmanuel Macron, ce que propose pourtant le gouvernement arménien.