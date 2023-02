Séismes en Turquie et en Syrie : la communauté turque de Châteaubriant choquée, une collecte de dons lancée

Des images de villes dévastées, d'immeubles effondrés. La Turquie et la Syrie comptent leurs morts après le séisme qui a frappé ce lundi les deux pays. Ce mardi matin, le dernier bilan dépasse les 4.900 morts . L'aide internationale commence à arriver.

"Il fallait sortir vite, sous la neige, dans un climat très froid" - Une rescapée

Deux familles de Châteaubriant en Loire-Atlantique sont dans la zone dévastée à Gaziantep. Rayif Keskin, qui est élu à la mairie de Châteaubriant, a pu les joindre. Il racontait ce mardi matin sur France Bleu Loire Océan : "Elle me disait, on a été choqués, on nous disait de sortir d'un coup, de quitter l'immeuble, c'était sous la neige, dans un climat très froid, très difficile, on était obligés de rentrer dans les voitures tellement on avait froid".

La communauté turque de Châteaubriant entame une collecte pour aider les sinistrés. Elle recherche des couvertures, des radiateurs électriques, des vêtements ou de la nourriture, à apporter à la halle de Béré tous les jours de 8h à 18h.