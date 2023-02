La communauté Turque de Marseille organise une aide financière d'urgence pour les sinistrés des seismes

Alors que le bilan du seisme de lundi ne cesse de s'alourdir, désormais porté à plus de 11 000 morts et 50 000 bléssés, la communauté Turque et en particulier Kurde de Marseille lance un appel à une aide financière d'urgence. Mobilisation aussi des Winners dans les tribunes du stade Vélodrome.

Une vidéo de la ville de Pazarcik, proche de l'épicentre du seisme, recue par un Kurde de Marseille © Radio France - Salih Azad Ils sont nombreux à Marseille à avoir un ami, un proche, un membre de sa famille en Turquie, depuis lundi, ces Kurdes et Turcs de Marseille suivent avec angoisse, les images de désolation en provenance du sud est de la Turquie, et de la Syrie. Salih Azad, l'un des représentants de la communauté kurde de Marseille lance un appel aux dons financiers via l'association humanitaire kurde "soleil rouge". Le club de supporters de l'OM les Winners lance de son coté un appel à récolter du matériel de première nécessité ⓘ Publicité "Là bas, il fait -15 degrés, certains réscapés sont morts de froid" - Salih Azad, l'un des représentants de la communauté Kurde de Marseille L'aide internationale afflue pour venir en aide à une population totalement démunie et forcée de subir dehors, des températures negatives et la neige de peur de nouveaux effondrements. Selon l'organisation mondiale de la santé, 23 millions de personnes sont potentiellement exposées dans la très large zone concernée par ces tremblements de terre concernent. La france a envoyé en Turquie plus de 200 secouristes dont des militaires de la securité civile basée à Brignoles, un hopital de campagne va étre déployé en turquie. A Marseille, la communauté Kurde se mobilise pour lever des fonds en faveur des sinistrés Une vidéo de la ville de Pazarcik, lourdement sinistrée envoyée à Salih Azad de la communauté Kurde de Marseille loading Les Winners solidaires de la Turquie © Radio France - Winners