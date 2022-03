La commune de Saint-Etienne-de-Crossey lance une cagnotte pour aider les réfugiés ukrainiens

La municipalité de Saint-Etienne-de-Crossey lance une cagnotte en ligne pour aider des réfugiés ukrainiens. La commune a accueilli deux familles réfugiées ces derniers jours. L'argent récolté leur permettra de vivre le plus décemment possible.

Un geste solidaire pour soutenir les réfugiés ukrainiens. La commune de Saint-Etienne-de-Crossey a lancé une cagnotte en ligne pour venir en aide à deux familles ukrainiennes arrivées dans le village ces derniers jours.

Une cagnotte plutôt qu'une collecte

La cagnotte a été lancée le vendredi 18 mars. En moins de 24 heures, elle comptait déjà plus de 1.200 euros de dons. Cet argent sera redistribué aux deux familles ukrainiennes hébergées sur la commune. C'est Marie-Christine Mosca, élue de la commune et référente au CCAS, qui porte cette cagnotte, avec notamment l'appui de Ghislaine Peylin, la maire de Saint-Etienne-de-Crossey. Pour elle, cette cagnotte était une requête des habitants. "Les gens du village nous demandaient d'aider les gens qui étaient dans leur village, et pas de donner à d'autres associations, où on ne savait pas trop où allait l'argent, raconte Marie-Christine Mosca. Ils voient les familles réfugiées toute la journée, ils les voient passer et c'était important pour eux de donner sur le village."

La mairie a opté pour des dons d'argent plutôt que pour des dons de produits. "On a eu la sensation que les gens voulaient absolument donner, donner, et encore donner et finalement ça partait un peu dans tous les sens, explique l'élue. On aurait vite transformé la mairie en un espace de ressourcerie !" Marie-Christine Mosca explique que les besoins de ces deux familles étaient davantage financiers. "Ce sont des gens qui ont des moyens chez eux, elles ont ce qu'il faut pour s'habiller, pour les enfants, raconte-t-elle. On pense qu'elles ont plutôt besoin de ne pas dépendre de quelqu'un. Une fois qu'elles auront leur petit pécule, elles pourront faire leur vie et s'intégrer dans la vie du village parce que c'est super important aussi pour nous."

Des rencontres fortes en émotion

Marie-Christine a, pour le moment, rencontré la première famille arrivée lundi 14 mars sur la commune. Elle s'est liée d'amitié très rapidement avec Natalia, la mère. Cette dernière est arrivé en France après un long périple. Elle a d'abord quitté Kiev, où elle vit avec son mari et son fils, pour se rendre à la frontière entre la Pologne et l'Ukraine. Son mari a dû rester sur place, et Natalia a dû marcher pendant 7 heures avec son fils de 4 ans pour rejoindre un avion en direction de la France.

Informations pratiques

Pour participer à cette cagnotte, il suffit de cliquer sur ce lien et suivre les instructions. Pour les personnes qui préfèrent donner sans passer par la plateforme, une boîte est également disponible dans les locaux de la mairie.