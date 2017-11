La Corée du Nord a procédé à un nouveau tir de missile balistique

La Corée du Nord a procédé, ce mardi soir (heure française), à un nouveau tir de missile balistique, selon la Corée du Sud. Les États-Unis indiquent pour leur part qu'un "probable tir de missile" a été détecté en Corée du Nord.

La Corée du Nord a procédé, ce mardi soir (heure française), à un nouveau tir de missile balistique, selon l'état-major sud-coréen. Le missile a été tiré vers l'est depuis la province du sud Pyongan, a indiqué l'agence sud-coréenne de presse Yonhap, précisant que les militaires sud-coréens et américains analysaient les données. Les militaires américains ont, de leur côté, détecté un "probable tir de missile" par la Corée du Nord, le premier depuis plusieurs mois, a indiqué un responsable du Pentagone. "Nous avons détecté un probable tir de missile en provenance de Corée du Nord", a précisé le porte-parole du Pentagone, le colonel Rob Manning.

Des signes d'activité sur une base de missiles nord-coréenne

Quelques heures plus tôt, Séoul a fait état de signes d'activité sur une base de missiles nord-coréenne. Un radar de traçage de missiles a été mis en service lundi sur une base nord-coréenne non identifiée et le trafic télécoms s'est intensifié, selon une source gouvernementale citée par Yonhap. "Il est vrai que des mouvements actifs ont été décelés sur une base de missiles nord-coréenne", a dit cette source. "Des signaux comme ceux repérés lundi ont été détectés fréquemment". Le gouvernement japonais était lui aussi en état d'alerte après avoir détecté des signaux radio faisant craindre un tir de missile, selon l'agence Kyodo.

Deux précédents en septembre dernier

Le 3 septembre, la Corée du Nord a mené son sixième essai nucléaire, le plus puissant à ce jour, qui concernait selon les autorités nord-coréennes une bombe H suffisamment petite pour équiper un missile. Le 15 septembre, moins d'une semaine après l'adoption par l'ONU d'une huitième série de sanctions, Pyongyang tirait un missile balistique au dessus du Japon, sur une distance de 3.700 km, selon Séoul. L'absence de test de missile depuis le 15 septembre avait soulevé l'espoir que le durcissement des sanctions de l'ONU portait ses fruits.

