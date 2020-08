La Côte d'Azur solidaire avec le Liban

Au lendemain de la terrible explosion à Beyrouth, le président du Conseil Départemental des Alpes-Maritimes, très affecté par la tragédie annonce débloquer une aide de 50.000 euros. Charles-Ange Ginésy veut ainsi aider les associations caritatives et humanitaires qui œuvrent au Liban. Le maire de Nice, Christian Estrosi appelle les Niçois à aider également le Liban. Il est possible de faire des dons via le CCAS de Nice. Une collecte de matériel est aussi lancée. Plusieurs élus azuréens ont exprimé sur les réseaux sociaux leur solidarité avec le peuple libanais. La diaspora libanaise de la Côte d'Azur est l'une des plus importantes de France. Ce mercredi, le maire de Cannes, David Lisnard a mis les drapeaux français et libanais en berne devant l'Hôtel de Ville.

Un appel aux dons lancé par Mon Liban d'Azur

Les Libanais de la Côte d'Azur sont très affectés et choqués par la tragédie survenue à Beyrouth . La présidente de l'association Mon Liban d'Azur décrit une situation terrible. Géraldine Ghostine s'inquiète pour l'avenir du Liban. La présidente franco-libanaise de l'association Mon Liban d'Azur, association d'échanges entre le Liban et les Alpes-Maritimes a lancé un appel aux dons sur son site internet. L'objectif est d'envoyer au plus vite une aide financière et matériel au Liban.

Un hommage prévu au port de Nice

Afin de rendre hommage aux victimes et au milliers de blessés de l'explosion à Beyrouth, un rassemblement est prévu ce vendredi soir vers 18h au port de Nice. De nombreux élus locaux et la présidente de l'Association Mon Liban d'Azur seront présents.