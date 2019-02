Jean-Pierre Darnis, maître de conférence à l'Université de Nice-Sophia-Antipolis et spécialiste de l'Italie, revient sur la crise diplomatique entre les deux pays et nous explique que ça ne date pas d'hier.

Nice, France

La crise diplomatique entre la France et l'Italie ne date pas d'hier. Les relations sont tendues depuis au moins huit ans. Aujourd'hui, il y a rupture et les conséquences sur des dossiers transfrontaliers vont se faire sentir. Jean-Pierre Darnis, spécialiste de l'Italie à Nice et maître de conférence à l'Université, est notre invité sur France Bleu Azur.