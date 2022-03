La Croix-Rouge de Toulouse installe un stand à la gare Matabiau pour accueillir les réfugiés ukrainiens

Des panneaux en ukrainien et en russe dans les couloirs de la gare Matabiau. Le dispositif, totalement inhabituel, aide les réfugiés à trouver le stand de la Croix-Rouge à leur descente du train. L'association a mobilisé un réseau de traducteurs que les bénévoles de la gare peuvent appeler à tout moment, mais pour les urgences, Enzo a trouvé un précieux allié : l'application Google Traduction : "Je note en français ce que je veux traduire, par exemple 'quel train souhaitez-vous prendre. Et là, ça traduit instantanément en ukrainien : c'est très pratique !"

Des panneaux ont été posés dans les couloirs de la gare © Radio France - Claudia Calmel

Des solutions différentes selon les profils

Une trentaine d'Ukrainiens sont allés demander de l'aide au guichet de la Croix-Rouge depuis vendredi. Plusieurs solutions leur sont proposées. Sandrine Dussert est la directrice opérationnelle spéciale Ukraine à la Croix-Rouge de Toulouse : "Certains sont en transit ou ont des solutions d'hébergement : ceux-là, on va les accueillir, les sécuriser. Ceux qui n'ont pas de solutions d'hébergement seront pris en charge au centre d'accueil d'urgence. Dans un second temps, la mairie et la préfecture essaieront de leur trouver une solution à plus long terme."

Sandrine Dussert, la directrice opérationnelle © Radio France - Claudia Calmel

Des syndromes de stress post-traumatique

Des réfugiés qui arrivent à Toulouse, pour la plupart, fatigués et choqués. Stéphane Blandin-Fauré, le président de l'unité locale de la Croix-Rouge à Toulouse, l'a bien constaté : "Un grand nombre de personnes souffrent de stress post-traumatique, la préfecture a donc mis en place des cellules d'aide d'urgence médico psychologique. Les gens ne réalisent pas forcément la situation, tout ça est arrivé très vite. On parle de gens qui ont perdu toute attache, quand ils cherchent à joindre leurs familles ou leurs amis, il n'y arrivent pas parce qu'ils ont fui aussi. C'est une vraie problématique. Aujourd'hui, nous devons la prendre en compte de manière à ce qu'ils se sentent bien accueillis et qu'ils sachent qu'on va bien s'occuper d'eux."

Stéphane Blandin-Fauré, le président de l'antenne locale de la Croix-Rouge à Toulouse © Radio France - Claudia Calmel

Le stand de la Croix-Rouge proposera bientôt des collations et des kits d'hygiène aux réfugiés Ukrainiens. Il pourrait rester opérationnel pendant plusieurs mois.