La dernière fois que l'on a fermé la frontière franco-espagnole pour endiguer une épidémie

L'épidémie de coronavirus et les mesures adoptées pour empêcher son expansion sont extraordinaires par leur échelle et leur ampleur. Du jamais vu. Un événement certainement historique. L'Histoire qui peut justement être d'un certain secours pour éclairer l'actualité et en introduire un peu de distance. Comme le fait d'évoquer la dernière fois que l'on a fermé la frontière franco-espagnole dans le but de stopper le développement d'une épidémie.

Ce n'était pas il y a cent ans pour la "grippe espagnole", mais deux siècles plus tôt. En 1821 alors que l'épidémie de fièvre jaune fait des ravages en Espagne. "La peste de Barcelone", el vomito negro, touche la capitale catalane, introduite par un navire en provenance de Cuba. Les autorités françaises s'en inquiètent et décident l'instauration d'un "cordon sanitaire" -le terme est forgé à l'époque- en déployant de 15 à 30.000 soldats tout au long de la frontière, et en particulier dans les cols pyrénéen.

Objectif: préserver le Royaume de France de cette épidémie méconnue, en empêchant toute entrée en France d'Hendaye à Cerbère. L'inquiétude du pouvoir français -on est sous la Restauration avec Louis XVIII- est aussi, et peut être surtout, alimenté par la révolution libérale en cours en Espagne (le Trienio liberal) et sa possible contagion en France.

L'historien Alexandre Dupont, spécialiste des relations franco-espagnoles au XIXe siècle estime que "cette fermeture sanitaire de la frontière espagnole est une sorte de prétexte pour masser des troupes à la frontière et de préparer ce qui en 1823 deviendra l'Expédition d'Espagne, l'expédition militaire française en Espagne pour écraser ce mouvement révolutionnaire" épisode connu en France sous le nom de l'expédition des Cent mille fils de St Louis qui restaurera la monarchie absolue en Espagne et remettra sur le trône le Bourbon Ferdinand VII.

Multiples fermetures sanitaires de la frontière au début du XIXe

La fermeture sanitaire des frontières est presque coutumier dans le Royaume de France durant plusieurs siècles, en raison de la peste, surtout en Catalogne et en Andalousie. L'historienne bayonnaise Josette Pontet analyse les multiples verrouillages de la frontière au tout début du XIXe, pour empêcher les propagations d'épidémies sévissant en Espagne, que ce soit en 1800, 1804 ou encore 1819.

C'est toujours le même scénario, la frontière est gardée d'abord par les douaniers, mais ils sont insuffisants, on en appelle à l'armée, on instaure un cordon sanitaire et en général c'est relativement rapide ; et la ville de Bayonne et les commerçants font pression pour installer un lazaret à Béhobie et à Anglet à Blancpignon où les navires sont confinés" (Josette Pontet, historienne)

Avec des effets économiques importants sur le commerce Bayonnais, alors maritime. La fermeture à Béhobie se double du bouclage du port de Bayonne, alors porte d'entrée en France pour le trafic espagnol. Et l'historienne de pointer les intérêts contradictoires alors en jeux. Avec d'un côté les négociants et marchands qui tentent, au nom de la liberté des échanges, de réduire les mesures restrictives et d'en sortir le plus rapidement possible, face aux logiques des autorités politiques et sanitaires plus enclines

D'autres fermetures de frontières postérieures, plus politiques

Les fermetures de frontières il y en a eu de nombreuses également durant le XXe siècle, mais cette fois les justifications ne sont pas sanitaires. Pas même avec la grippe espagnole. C'est tout simplement des fermetures liées aux guerres mondiales.

Avec aussi des motivations politiques, comme pour La fermeture de la frontière franco-espagnole par la France durant deux ans de 1946 à 1948 Il s'agit alors pour le gouvernement français issue de la Libération de protester contre les exactions commises par Franco contre ses opposants et de tenter d'isoler son régime. Comme raconté avec emphase, ou enthousiasme c'est selon, par les actualités de l'époque ci-dessous.