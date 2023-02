"La faculté des Ukrainiens à s'adapter m'a marquée" : un an de guerre raconté par notre reporter sur place

Agathe Mahuet, 33 ans, est journaliste à franceinfo. En tant que reporter, elle a été correspondante en Ukraine pour les antennes de Radio France, le groupe dont fait partie France Bleu, pendant deux mois, en novembre et décembre 2022. Après un an de conflit , elle raconte ses souvenirs de reportage à France Bleu. Agathe est repartie cette semaine en Ukraine pour Radio France, alors que la guerre a éclaté il y a un an, le 24 février 2022.

Des retrouvailles émouvantes en pleine guerre

"Je crois que les moments que j'ai préféré, finalement, ce sont les retrouvailles, qui sont des petites séquences de bonheur" au milieu de la guerre, se souvient Agathe : "des moments de joie dans un quotidien plus triste", résume-t-elle. La reporter était notamment présente lors la libération de Kherson, ville du sud de l'Ukraine, libérée en novembre dernier après 8 mois d'occupation russe. Lorsque le premier train remis en service entre Kiev et Kherson est arrivé dans la ville, elle a assisté aux retrouvailles de plusieurs familles. "J'ai le souvenir d'une scène qui forcément, me met un peu le frisson à chaque fois que j'y repense", raconte-t-elle. C'est cette jeune femme qui tombe dans les bras de sa grand-mère qu'elle n'avait pas vu depuis des mois à cause de la guerre, et ce sont des retrouvailles qui font du bien, des séquences heureuses dans des journées de guerre un peu plus tristes."

Une boîte de nuit en plein après-midi

Agathe Mahuet se souvient aussi de son reportage dans une discothèque en plein après-midi , avec des dizianes de jeunes qui se défoulent sur de la musique techno. "Je me suis retrouvée dans une boîte de nuit un samedi à seize heures", raconte-t-elle. "Parce que tout le monde s'adapte à la guerre et au couvre-feu, qui fait que les choses sont fermées le soir", explique-t-elle. "Ces jeunes faisaient la fête à seize heures, en semblant oublier la guerre autour, même si elle était toujours dans leur tête. Je crois qu'ils avaient besoin de s'oublier un peu", résume-t-elle.

La visite d'appartement à la lanterne

Agathe Mahuet se souvient aussi très bien de ce reportage lors duquel elle a accompagné une femme qui cherchait un appartement dans Kiev. "Quand j'ai accompagné cette dame qui cherchait son nouvel appartement, la visite s'est faite à la lanterne, parce qu'il n'y avait plus de courant ce jour-là dans l'immeuble qu'elle visait. L'agent immobilier lui a fait faire la visite très normalement. Simplement, tout le monde était à la lumière du portable et avec une petite lanterne pour passer de la cuisine au salon, et à la chambre", se souvient Agathe. "La cliente était plutôt très convaincue par l'appartement, je crois qu'elle l'a pris à la fin. Elle m'a expliqué que c'était ça la nouvelle réalité de la guerre et que tout le monde devait s'adapter. C'est sa façon à elle de s'adapter aussi, d'accepter en quelque sorte les nouvelles conditions de de son quotidien", raconte Agathe.

La détermination des Ukrainiens

Mais ce qui a la plus marqué la journaliste, c'est la force et la détermination des Ukrainiens. "Je n'ai pas arrêté d'être impressionnée par les Ukrainiens sur cette façon qu'ils ont de s'adapter à tout", confie-t-elle. "Et j'ai souvent pensé qu'on ne serait pas forcément capables, nous les Français, par exemple, de faire face aussi bien à tout ça", pense-t-elle. "Mais en fait, je n'en sais rien. On ne sait pas ce qu'il peut se produire et comment chaque société réagit à des événements aussi majeurs", nuance-t-elle. Mais dans le cas des Ukrainiens, c'était vraiment frappant, cette sensation vraiment d'avoir affaire à des gens qui avaient une force en eux, une détermination. On appelle ça la résilience, et c'est assez vrai dans leur cas, cette façon de se relever, même quand on leur tape dessus, et de toujours se dire que ça va s'améliorer. Cette façon d'être positif et de regarder vers un avenir un peu meilleur, c'était impressionnant", conclut-elle.