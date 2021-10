La Finlande va commencer à vacciner ses visons

Les éleveurs de visons de Finlande vont commencer à vacciner tous les animaux du pays contre le Covid-19. Les autorités locales viennent de donner une autorisation temporaire pour un vaccin expérimental, non autorisé chez l'homme.

Un demi-million de doses disponibles

Les visons sont élevés pour leur fourrure et présentent des risques particuliers de contamination par le coronavirus. "Nous avons préparé environ un demi-million de doses, ce qui devrait être _suffisant pour vacciner tous les animaux deux fois_", a souligné Jussi Peura, directeur de la recherche à l'association finlandaise des éleveurs de visons. Les essais cliniques n'ayant pas encore été menés à bien, le vaccin doit être utilisé selon des procédures strictes dans les 1.000 fermes de visons finlandaises pour contrôler et éviter la diffusion du virus. Le feu vert pour le vaccin ne s'applique qu'à la Finlande où jusqu'à présent aucun cas du nouveau coronavirus n'a été identifié parmi les visons, et où les taux de transmission au sein de la population sont restés parmi les plus faibles de l'Union européenne pendant la pandémie.

Le Danemark, qui était le plus grand exportateur de fourrures de visons, a vu ce commerce décimé après qu'une souche du virus ayant muté a commencé à toucher les fermes de visons en novembre dernier, obligeant le gouvernement à ordonner l'abattage des quelque 15 millions de visons du pays.