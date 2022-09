EN IMAGES - La Floride dévastée par l'ouragan Ian, qui se dirige vers le sud-est des Etats-Unis

Le passage de l'ouragan Ian sur la Floride laisse derrière lui des images de désolation, avec des villes ravagées par les intempéries et des habitants désespérés. Les autorités anticipent un bilan humain qui pourrait être lourd, avec 12 morts comptabilisés en Floride pour le moment. Ce vendredi, l'ouragan se dirige vers le sud-est des Etats-Unis, après s'être à nouveau renforcé. La Caroline du Nord, la Caroline du Sud et la Géorgie devraient être touchées dans les heures qui viennent.

L'ouragan le plus meurtrier de l'histoire de la Floride ?

Alors que se multipliaient les images de rues transformées en canaux d'eau trouble, de bateaux projetés à terre comme de simples jouets, de maisons fracassées, le président américain Joe Biden s'est montré pessimiste : "Cela pourrait être l'ouragan le plus meurtrier de l'histoire de la Floride", a-t-il affirmé. "Les chiffres ne sont pas encore clairs mais nous recevons de premières informations faisant état de pertes humaines qui pourraient être substantielles", a-t-il ajouté.

"Plus de 700 sauvetages confirmés ont eu lieu, et il y en aura sûrement bien plus lorsque davantage de données arriveront", a prévenu le gouverneur de Floride.

Des images impressionnantes

A Fort Myers, la crue a submergé certains bateaux, en poussant d'autres jusque dans les rues du centre-ville. "C'étaient des bruits terrifiants, avec des débris qui volaient partout, les portes en l'air", a témoigné un habitant témoin de la destruction, Tom Johnson. Sébastien Paour, l'envoyé spécial de Radio France aux États-Unis, a posté des photos des dégâts. Les images de la petite ville de Punta Gorda, également sur la trajectoire de l'ouragan, sont également impressionnantes.

Plus de deux millions de personnes privées de courant

Ian a touché terre mercredi après-midi en tant qu'ouragan de catégorie 4 (sur une échelle de 5) dans le sud-ouest de la Floride, avant de continuer son passage à travers l'Etat, charriant des vents violents et des pluies torrentielles. Jeudi soir, plus de 2,3 millions de foyers ou commerces restaient privés d'électricité, sur un total de 11 millions, selon le site spécialisé PowerOutage.

L'état de catastrophe naturelle déclaré

Face à l'ampleur des dégâts, Joe Biden avait déclaré jeudi matin l'état de catastrophe naturelle majeure, une décision permettant de débloquer des fonds fédéraux additionnels pour les régions touchées. Avec le réchauffement de la surface des océans, la fréquence des ouragans les plus intenses, avec des vents plus violents et des précipitations plus importantes, augmente, mais pas le nombre total d'ouragans.