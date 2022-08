Après plus de cinq mois de guerre en Ukraine, la France a accueillis sur son sol plus de 100.000 réfugiés ukrainiens selon l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le cap a été franchi ce mercredi 3 août. Certains réfugiés, en revanche, sont déjà repartis.

La France a désormais accueilli plus de 100.000 réfugiés ukrainiens en France selon l'Office français de l'immigration et de l'intégration (Ofii). Le conflit en Ukraine en est à son 161e jour.

Après plus de cinq mois de conflit, la France continue à accueillir des réfugiés venus d'Ukraine. Ce mercredi 3 août, la barre des 100.000 personnes a été franchie. L'Office français de l'immigration et de l'intégration (Ofii) se base pour cela sur les demandes d'allocations des demandeurs d'asile. Depuis plusieurs semaines, en revanche, le nombre d'arrivée est en baisse, "on est entre 200 et 250 nouvelles délivrances de protection temporaires par jour en moyenne, un niveau très bas" selon Didier Leschi, le directeur général de l'Ofii.

En majorité des femmes et des enfants

Selon lui, 80% des réfugiés ukrainiens en France sont des femmes et des enfants, comme cette centaine de réfugiés arrivés mi-mars à Bourges (Cher) après un long trajet en bus. Ces femmes maintiennent le contact avec leurs maris, leurs pères, leurs frères restés se battre en Ukraine. Mères et enfants émettent majoritairement le souhait de retourner vivre dans leur pays.

5.000 réfugiés ont déjà quitté la France

Certains sont d'ailleurs déjà repartis en Ukraine, c'est le cas par exemple d'une cinquantaine de personnes qui sont reparties dès le début du mois de juin depuis la Vendée comme le rapportait France Bleu Loire Océan. Selon le directeur général de l'Ofii ces retours ont commencé lorsque l'armée Russe a quitté la région de Kiev. Au total 5.000 réfugiés seraient repartis de France selon l'Ofii qui a mesuré l'inactivité des cartes de paiement distribuées aux réfugiés pour leurs achats du quotidien.

Si le niveau de demande d'aides est au plus bas ces dernières semaines, la décision de Kiev, d'évacuer la région de Donesk pourrait provoquer un nouvel afflux de réfugiés, notamment en France. Didier Leschi veut rester prudent et s'interroge : "Vont-ils rester en Ukraine en se déplaçant chez des proches dans l'ouest du pays, partir dans les pays limitrophes de l'Ukraine, ou encore rester sur place car pro-Russes?" Il est trop tôt pour le savoir selon le directeur général de l'Ofii.