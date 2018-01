Emmanuel Macron et Theresa May ont signé jeudi un nouveau traité sur le contrôle de l'immigration entre la France et le Royaume-Uni, lors du 35e sommet franco-britannique à l'Académie militaire royale de Sandhurst, près de Londres.

Un nouveau traité entre France et Royaume-Uni a été signé ce jeudi, par Emmanuel Macron et Theresa May. Il vise à "renforcer la gestion conjointe de notre frontière commune avec un traitement amélioré des mineurs non accompagnés demandeurs d'asile", selon un communiqué publié à l'issue de la rencontre du président français avec la Première ministre britannique.

Caméras et barrières

Il prévoit une contribution complémentaire de Londres de 50 millions d'euros au contrôle de la frontière à Calais, où échouent de nombreux clandestins dans l'espoir de franchir la Manche. Ces 44,5 millions de livres financeront notamment des caméras de surveillance, des équipements à infra-rouge et des barrières. Emmanuel Macron a quant à lui insisté sur la signature entre les deux pays d'un traité de Sandhurst, complétant celui du Touquet, qui doit accélérer la gestion de l'accueil des migrants pouvant prétendre à être accueilli au Royaume-Uni. "Ce traité va nous permettra pour l’ensemble des personnes en situation de vouloir traverser le Channel de réduire drastiquement les délais : de six mois à 30 jours pour les majeurs et de six mois à 25 jours pour les mineurs non accompagnés", qui ont de la famille en Grande-Bretagne, a-t-il dit.

Sahel ou encore tapisserie de Bayeux à l'ordre du jour

La Première ministre britannique a par ailleurs annoncé que son pays affecterait trois hélicoptères Chinook pour soutenir les opérations militaires françaises au Sahel. Le Royaume-Uni s'est parallèlement engagé à verser plusieurs dizaines de millions d'euros pour soutenir les initiatives pour le développement au Sahel. Emmanuel Macron a annoncé que des soldats français seraient déployés en 2019 en Estonie au sein du contingent britannique, pour faire face à toute menace venant de Russie.

Des accords ont été signés dans la recherche, l'éducation, le nucléaire civile et la coopération entre acteurs économiques. La tapisserie de Bayeux sera prêtée au Royaume-Uni en 2022, a ajouté Theresa May, l'Elysée ayant auparavant précisé qu'il faudrait auparavant la restaurer.