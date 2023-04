La France évacue ses ressortissants du Soudan, théâtre de combats meurtriers

La France a entamé une opération d'évacuation de ses ressortissants, alors que de violents combats ont lieu entre l'armée régulière et les paramilitaires des Forces de soutien rapide. Ces évacuations sont complexes, affirment le Quai d'Orsay et le ministère des Armées. Deux avions ont décollé de Khartoum en direction de Djibouti. Depuis le 15 avril, des combats meurtriers ont fait plus de 400 morts et 3.700 blessés.

Des passagers Français essentiellement

Une centaine de passagers se trouvent à bord de chaque vol. Ce sont essentiellement des Français, des agents diplomatiques ou des ressortissants. Il y a aussi des Allemands, des Suisses, des Britanniques, de Nigériens, des Marocains, des Egyptiens ou des Ethiopiens.

Des vols sont également prévus ce lundi matin, car toutes les personnes à évacuer ne sont pas encore arrivées à l’aéroport. Le Quai d'Orsay reste très prudent, car des difficultés peuvent avoir lieu jusqu'au bout. C'est notamment pour cela que les voies aériennes sont préférées aux voies terrestres, trop aléatoires sur le plan logistique.

Plus de 400 morts au Soudan

Au Soudan, le conflit a éclaté le 15 avril entre l'armée du général Abdel Fattah al-Burhane, dirigeant de facto du Soudan, et son adjoint devenu rival, le général Mohamed Hamdane Daglo, qui commande les très redoutés paramilitaires des Forces de soutien rapide (FSR).

Les deux généraux avaient pris le pouvoir lors du coup d'État de 2021, mettant un coup d'arrêt au processus vers une transition démocratique qui a suivi la chute du dictateur Omar el-Béchir, en 2019. Mais ils ont été incapables de s'accorder sur l'intégration des FSR aux troupes régulières, après des mois de négociations politiques sous égide internationale.

Les violences, principalement à Khartoum, la capitale, et au Darfour, dans l'ouest, ont fait selon l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) plus de 420 morts et 3.700 blessés. Elles ont déplacé des dizaines de milliers de personnes vers d'autres États du Soudan, ou vers le Tchad et l'Égypte, tandis que plusieurs pays se mobilisent pour évacuer leurs ressortissants. Des tirs et des explosions ont encore secoué ce dimanche la capitale et ses banlieues, survolées par des avions de combat, selon des témoins.

