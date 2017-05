La France séduit de nouveau les investisseurs, face à ses voisins européens

Selon le baromètre de l'attractivité de la France 2017 et malgré une fiscalité élevée, notre pays séduit de nouveau les investisseurs étrangers et rattrape ses principaux concurrents : la Grande-Bretagne en première position mais en difficulté à cause du Brexit et l'Allemagne en deuxième position.

La France redevient attractive pour les investisseurs étrangers. Le baromètre de l'attractivité de la France 2017 a été publié en début de semaine (mardi) par le cabinet d'audit Ernst & Young (EY). Fini le French bashing, notre pays séduit à nouveau et se classe en troisième position derrière la Grande-Bretagne et l'Allemagne mais l'écart se réduit.

La France talonne Royaume-Uni et Allemagne

2016 fut une année faste : 779 projets d'implantation ou d'extension ont été recensés, c'est 30% de plus qu'en 2015. Des projets qui ont généré 16.980 emplois supplémentaires, soit 24% de plus qu'en 2015. La France redevient donc un concurrent sérieux, notamment pour le Royaume-uni qui connaît quelques difficultés suite au Brexit : le nombre d'implantations étrangères a augmenté seulement de 7%, ce qui n'empêche pas le pays de rester en première position. Chez nos voisins allemands, en deuxième position, la hausse du nombre de projets est de 12%. Globalement, à l'échelle du continent européen, la hausse moyenne est de 15%, avec 5.845 projets enregistrés sur 43 pays d'accueil.

L'Allemagne dépasse pour la première fois les États-Unis pour devenir le premier investisseur étranger sur notre territoire, de la réparation de navires à la Ciotat dans les Bouches-du-Rhône à la production de croquettes pour chiens à Villeneuve-sur-Lot dans le Lot-et-Garonne. Les Américains ne sont malgré tout pas en reste, avec notamment le géant de la messagerie express FedEx qui a investi 200 millions d'euros pour agrandir sa plate-forme à Roissy-Charles-de-Gaulle, la plus importante en Europe.

Paris et les métropoles trustent les projets tertiaires et commerciaux, mais les ex-bassins industriels dans le Nord, en Rhône-Alpes et en Loire-Atlantique profitent massivement des projets industriels. Et puis ce qu'on appelle la "French tech" est en pleine forme : les dirigeants étrangers saluent l'efficacité des politiques françaises de soutien des start-up. En 2016, l'Hexagone concentre ainsi 20 % des montants levés en Europe, contre 13 % en 2015.

Des points de blocage subsistent

Selon une enquête réalisée en février-mars, avant l'élection d'Emmanuel Macron, auprès de 203 investisseurs étrangers, la France doit continuer de travailler sur ses handicaps traditionnels. Les patrons étrangers pointent, dans l'ordre : la compétitivité fiscale, la simplification administrative et la poursuite de la réforme du droit du travail. La fiscalité tricolore, élevée pour les sociétés, décourage notamment l'implantation de sièges sociaux, au profit de pays plus excentrés comme l'Irlande : là-bas, le taux d'imposition sur les sociétés est de 12,5%, c'est trois fois moins qu'en France et en Allemagne.

Par ailleurs, les créations d'emploi restent pour l'heure assez faibles : 16.980 emplois avons nous dit et par comparaison, en 2016, les implantations étrangères ont généré 43.165 emplois supplémentaires au Royaume-Uni.