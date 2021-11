La frontière France-Luxembourg "étanche" en cas d'événement majeur

Le Grand Est et le Luxembourg s'associent pour agir de manière la plus rapide et efficace possible en cas d'événement majeur survenant dans la zone frontalière. L'entrée en vigueur de ce dispositif est prévue au 1er janvier prochain.

Les frontaliers vont sans doute frissonner à l'écoute de cette nouvelle... La France et le Luxembourg ont signé ce mardi, à Strasbourg, un "plan alerte frontière" pour mieux coordonner les forces de sécurité des deux pays en cas d'événements de "haute intensité", comme une attaque terroriste ou un accident nucléaire ou chimique. Objectif : rendre la frontière "quasi étanche", selon les mots de la préfète du Grand Est, Josiane Chevalier.

Les leçons du 13 novembre 2015

C'est la fuite de Salah Abdeslam, le 13 novembre 2015, mais aussi les différents attentats en France, en Belgique et en Allemagne ces dernières années, qui ont amené à cette réflexion : en cas de crise majeure, nos frontières sont poreuses et peuvent permettre à des criminels de se mettre rapidement à l'abri. Les forces de l'ordre françaises seules ne peuvent pas contrôler tous les véhicules et surveiller toutes les routes.

En cas d'activation de ce plan "alerte frontière", après un événement survenu en zone frontalière, les polices, gendarmeries et douanes de nos deux pays travailleront donc ensemble, pour boucler la frontière et mener les opérations nécessaires, sans attendre de connaître les circonstances précises de ce qui s'est passé.

Accords conclus avec la Belgique, d'autres à venir avec l'Allemagne et la Suisse

La région Grand Est est la seule de France à avoir des frontières avec quatre pays : la Belgique, le Grand Duché, l'Allemagne et la Suisse. Un premier texte est entré en vigueur, d'ailleurs, début novembre, entre la France et les provinces belges de Namur et du Luxembourg. Des accords doivent également être conclus avec les Länder voisins de la Moselle et de l'Alsace, ainsi qu'avec la Suisse.

Ce plan "alerte frontière" entrera en vigueur le 1er janvier prochain.