La fuite angoissante d'une famille de l'île de Sein coincée à Kiev

Un habitant de l'île de Sein qui vit en Ukraine avec sa compagne et sa fille de 12 ans, était coincé à Kiev sans voiture. Ils ont finalement réussi à prendre la fuite, et à gagner la Moldavie, puis la Roumanie et la Hongrie. Un voyage éprouvant.

Un habitant de l'île de Sein qui vit en Ukraine quatre mois par an, s'est retrouvé coincé avec sa compagne et sa fille de 12 ans, à Kiev, sans voiture. La situation était très angoissante. Par hasard, ils ont rencontré dans un ascenseur un Français qui avait deux voitures et de l'essence. "Un hasard incroyable car je ne voulais pas prendre cet ascenseur, mais la petite insistait. Heureusement, car c'est comme cela qu'on a rencontré ce Français qui nous a sauvé", explique Didier-Marie Le Bihan, épuisé.

Des tirs et des embouteillages monstres

"On a roulé à tombeau ouvert. C'était angoissant car il y avait des tirs. Puis, via internet, on a appris qu'il y avait un embouteillage de 80 kilomètres. On a fait demi-tour et on est passé par la Moldavie. Très peu de temps après, on a rejoint la Roumanie où des bénévoles nous ont aidé. Là, on roule à toute allure. Mais arrivés à Budapest, on va dormir", espère Didier-Marie, seul à conduire puisque sa compagne Tatiana n'a pas le permis de conduire.

À l'île de Sein d'ici à quelques jours

Didier-Marie, artiste peintre, est installé depuis plusieurs années à l'île de Sein qu'il quitte quatre mois par an pour Kiev depuis 2016. La famille espère arriver sur le "caillou" d'ici à la fin de la semaine, pour que Tatiana, la fillette de 12 ans puisse être à nouveau scolarisée loin des bombes.