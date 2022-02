"La guerre en Ukraine, c'est la guerre en Europe" : les Tourangeaux se rassemblent en soutien aux Ukrainiens

Une soixantaine de personnes se sont rassemblées sur le parvis de l'Hôtel de ville de Tours, ce samedi après-midi. Des Ukrainiens, Géorgiens et Tourangeaux venus manifester leur soutien à l'Ukraine envahie par la Russie et réclamer la paix.

Du bleu et du jaune sur le parvis de l'Hôtel de ville de Tours. Comme dans des dizaines de villes en France et en Europe, un rassemblement en soutien à l'Ukraine envahie par la Russie s'est tenu ce samedi après-midi. Une soixantaine de Tourangeaux, pour beaucoup d'origine ukrainienne, se sont ainsi rassemblés, après un premier rendez-vous spontané la veille, place Jean-Jaurès.

"Ce n'est pas la télé, c'est notre vie maintenant"

"Je suis là pour que tout le monde sache ce qu'il se passe en Ukraine", explique Mariia. Arrivée en France en 2017, la jeune femme a encore toute sa famille en Ukraine. "Tout le monde se dit inquiet, mais on a l'impression que tout le monde regarde juste la télé, comme si c'était un live. Mais ce n'est pas la télé, c'est notre vie maintenant."

Venez nous rejoindre, sortez tous nous soutenir - Mariia, une jeune ukrainienne

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Face à la guerre dans son pays natal, Mariia se sent impuissante. "Être ici, c'est une des seules choses qu'on peut faire malheureusement. Venez nous rejoindre, sortez tous nous soutenir. Faites en sorte que vos gouvernements soient au courant de ce qu'il se passe. On a peur que si l'Europe est silencieuse aujourd'hui, un autre jour, ça soit à vous de vous battre", interpelle-t-elle.

Mariia, jeune Ukrainienne arrivée en France en 2007, invite tous les Tourangeaux à se mobiliser pour soutenir les habitants de son pays natal. Copier

Une guerre qui va au-delà des frontières de l'Ukraine

Les personnes présentes en ont bien conscience : cette guerre dépasse bien les frontières de l'Ukraine. "L'Ukraine, c'est l'Europe. La guerre en Ukraine, c'est la guerre en Europe", est-il écrit sur la pancarte brandie par Nina. Damien, un Tourangeau sans lien avec l'Ukraine, en est lui aussi persuadé. "Aujourd'hui c'est l'Ukraine, demain, ce sera la Pologne, la Hongrie et puis nous."

Entre ses mains, une carte imaginaire de l'Europe envahie par la Russie. "On s'est trop endormi, on a profité de la paix. On a oublié que cette paix et notre liberté, on les a eues en se battant. Malheureusement, maintenant le réveil est difficile, on se rend compte qu'il faut encore se battre pour les préserver. Et on se battra", assure-t-il.

On est là pour soutenir nos frères, parce que nous aussi, on est passé par là - Marie, une jeune géorgienne

L'impression que l'histoire se répète également pour les Géorgiens. Ils sont quelques-uns, installés en Touraine, à être présents au rassemblement. "On est là pour soutenir nos frères, parce que nous aussi, on est passé par là. On a déjà eu une guerre liée aux Russes", raconte Marie. Une guerre qui éclate en 2008, la jeune femme a alors seulement 8 ans. "On a vécu, on a vu cette guerre. Ça marque les esprits."

Emmanuel Denis, le maire de Tours, est venu apporter son soutien aux Ukrainiens, rassemblés sur le parvis de l'Hôtel de ville. © Radio France - Chloé Martin

La solidarité avec les Ukrainiens s'organise en Touraine

Aujourd'hui, elle et ses amis craignent encore pour leur pays. "On s'y attend tous les jours. On sait que Poutine peut décider de nous envahir du jour au lendemain." Alors, pas question d'abandonner les Ukrainiens à leur sort. "L'Ukraine et la Géorgie, ça a toujours été une histoire de fraternité. On continuera à les soutenir."

Un soutien que veut aussi apporter Patricia. "C'est impossible de ne rien faire. Je veux être active, je veux bien adhérer à une association, je veux bien accueillir des gens, mais il faut qu'on fasse quelque chose !", milite cette Tourangelle. Les réseaux de solidarité commencent d'ailleurs à s'organiser en Touraine. Un groupe Facebook "Ukrainiens à Tours" et un compte Instagram saveukraine.37 ont été créés, pour apporter de l'aide humanitaire ou organiser l'accueil de réfugiés.

Le maire de Tours, Emmanuel Denis, s'est d'ailleurs dit prêt à accueillir des réfugiés ukrainiens en Touraine. D'autres rassemblements sont également prévus dans la semaine, notamment à La Riche ou Chambray-lès-Tours.