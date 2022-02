La Ligue des droits de l'Homme d'Amiens appelle à se rassembler en soutien au peuple ukrainien

Dans la foulée des rassemblements organisés dans plusieurs grandes villes françaises ces derniers jours suite à l'invasion de l'Ukraine par la Russie, la Ligue des Droits de l'Homme d'Amiens appelle à manifester son soutien au peuple ukrainien par un rassemblement, ce samedi 26 février devant l'Hôtel de ville.

La mairie amiénoise est elle-même illuminée tous les soirs jusqu'au 28 février aux couleurs de l'Ukraine. Ce samedi matin, on dénombre plus de 100.000 Ukrainiens déplacés à l'intérieur du pays et plus de 50.000 exilés dans les pays voisins. La Russie a lancé une offensive sur la capitale Kiev, où les habitants sont appelés à prendre les armes.