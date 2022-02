PHOTO - La mairie de Bayonne aux couleurs de l'Ukraine

La façade de la mairie de Bayonne s'est parée de jaune et de bleu ce vendredi 25 février en signe de soutien à l'Ukraine qui subit l'invasion russe depuis deux jours.

La mairie de Bayonne en jaune et bleu en signe soutien pour l'Ukraine.

Comme la Tour Eiffel à Paris, la façade de l'Hôtel de ville de Bayonne est illuminée aux couleurs de l'Ukraine ce vendredi soir, alors que le pays est en guerre. Le président de la Russie Vladimir Poutine a lancé une attaque ce jeudi 24 février. L'offensive russe se poursuit ce vendredi pour la deuxième journée consécutive. Une situation que la communauté internationale condamne fermement. L'Union européenne ainsi que les États-Unis ont annoncé une série de sanctions économiques et financières. En se parant de bleu et de jaune, la mairie de Bayonne veut ainsi montrer son soutien au peuple ukrainien. Il s'agit d'une décision du maire de la ville et président de la Communauté d'agglomération Pays Basque, Jean-René Etchegaray.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix