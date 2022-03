La mairie de Fort Mahon collecte des dons pour l'Ukraine

Le maire Alain Baillet a été sollicité par beaucoup d'habitants de la commune qui souhaitent envoyer des dons en Ukraine. "Nous allons essayer d'ouvrir un local qui est vide aujourd'hui, avec des jours bien précis, un service d'accueil pour que les gens puissent venir nous donner des produits de première nécessité que nous stockerons ici avant des les envoyer sur place."

Le maire de Fort-Mahon Plage Alain Baillet Copier

Est-ce que vous pouvez accueillir des réfugiés ukrainiens?

"Nous avons quelques bâtiments de libres mais ils vont être occupés à l'arrivée de la saison, c'est à dire dès le mois d'avril, parce que vous savez que pour la saison, nous aurons des gendarmes, des sauveteurs, des pompiers pendant une période de cinq, six mois. Et on a besoin de ces logements pour accueillir les gendarmes, pompiers pour la sécurité. Donc, si c'était dans un délai d'un mois, deux mois maximum, on pourrait éventuellement mettre en avant des solutions. Mais ça ne pourrait pas être beaucoup plus long. Donc, après moi, ce que je proposerais plutôt, c'est au niveau de la population qui le souhaite de vouloir mettre des logements à disposition."