La mairie de Marseille lance une "collecte citoyenne" après le séisme en Turquie et en Syrie

Les dégâts du séisme sont considérables en Turquie et en Syrie.

Un peu moins de dix jours après le terrible tremblement de terre qui a frappé une partie de la Turquie et de la Syrie, causant selon les bilans les plus récents au moins 35.000 morts , la mairie de Marseille lance une "collecte citoyenne".

Dès le jeudi 16 février, il sera possible de déposer des dons dans les mairies de secteur. La Ville précise quels types de dons seront acceptés :

Vêtements chauds pour enfants et adultes

Matériel de premier secours ( trousses de premier secours, tentes et duvets, couvertures, lampes de poche…)

( trousses de premier secours, tentes et duvets, couvertures, lampes de poche…) Produits d’hygiène de première nécessité (couches de bébé, nourriture pour bébé, serviettes hygiéniques…)

Les produits en question doivent être neufs et emballés.

Dans un communiqué, la Ville de Marseille indique également avoir envoyé en Turquie et en Syrie "plus de 30m3 de vêtements chauds, du matériel de protection et des médicaments notamment grâce à la mobilisation de l’Assistance Publique des Hôpitaux de Marseille (AP-HM)".