La mairie de Paris s'engage à aider les étudiants ukrainiens

C'est dans un auditorium au sous-sol de l'hôtel de ville de Paris que plusieurs dizaines d'étudiants ukrainiens se sont retrouvés ce jeudi en fin de matinée. Ils avaient été conviés par la mairie, soucieuse de leur témoigner son soutien. "Ils doivent savoir qu'ils ne sont pas seuls", indique Marie-Christine Lemardeley, adjoint chargée de la vie étudiante, "certains dispositifs ont été renforcés spécialement pour eux, en matière d'aide alimentaire et psychologique notamment". Ce rendez-vous leur a également permis d'exprimer leurs besoins, en présence de Mykola Sobko, premier secrétaire aux affaires consulaires auprès de l'Ambassade d'Ukraine en France. Des représentants du CROUS (Centre régional des œuvres universitaires et scolaires) étaient également là.

Vêtements, pansements et denrées alimentaires pour l'Ukraine ont été évoqués, tout comme le rétablissement de l'orthographe ukrainienne des noms de villes dans la presse et les documents officiels. Certains ont également voulu savoir dans quelle mesure ils pourraient faire venir leurs proches en France. "J'ai quelques amis avec des enfants en bas âge qui ont essayé de quitter le pays. Ma famille, elle, ne veut pas. En 1941, à cause de l'Union soviétique, ils ont été envoyés en Sibérie, c'est pourquoi ma mère, aujourd'hui, n'a aucune envie de quitter sa ville natale". Les parents, le frère et le grand-père de Veronika sont eux aussi restés chez eux, à Kiev : "Ils sont ensemble dans leur appartement, avec les chats. Il est très difficile d'aller dans les abris anti-bombes. Seul mon père sort pour aider ceux qui ont besoin de l'être mais c'est très dangereux".

Plusieurs dizaines de jeunes, inscrits à Sciences-po, la Sorbonne ou Paris-Saclay ont participé à cette réunion © Radio France - Sarah Tuchscherer

Inquiétude et détermination

Mais l'inquiétude n'est pas le seul sentiment chez ces jeunes qui étudient à la Sorbonne, Paris-Saclay ou à Sciences-po. "Ils n'auront pas notre peur, affirme Maria, 25 ans. On est déterminés, on est une nation à part entière avec une culture, une langue". Comme elle, Romana Iryna est fière de ses compatriotes : "Je suis impressionnée par la mobilisation de tous mes amis, de mes anciens professeurs, de mes collègues de lycée qui font tout ce qu'ils peuvent pour aider la défense territoriale en Ukraine. Ici en France, je me sens un peu égoïste, je peux faire tellement peu pour aider les soldats qui défendent notre pays". La jeune femme a tout de même lancé une collecte d'aide humanitaire auprès de ses camarades de l'Ecole Normale Supérieure.

Pour Kyrylo, étudiant en marketing, le combat se mène sur les réseaux sociaux. Il se fait un devoir de lutter contre la propagande russe. Avec d'autres, il traduit et relaie des informations transmises par ses proches qui vivent aujourd'hui sous les bombes.