La mère d'une Nordiste détenue en Syrie a entamé une grève de la faim

Après avoir fait de multiples démarches et courriers officiels, Pascale Descamps, habitante de la côte d'Opale dont la fille malade est en Syrie, a entamé une grève de la faim ce lundi. Une démarche pour se faire enfin entendre.

Pascale Descamps a entamé une grève de la faim ce lundi. Elle demande le rapatriement sanitaire de sa fille et de ses petits-enfants de Syrie.

Une habitante de la côte d'Opale dont la fille est en Syrie avec ses quatre enfants a entamé ce lundi une grève de la faim. En janvier, Pascale Descamps lançait, sur France Bleu Nord, un appel solennel à Emmanuel Macron, pour que sa fille et ses petits-enfants soient rapatriés en France.

Tous les cinq sont dans le camp de Roj, et la mère de famille souffre d'un cancer à un stade avancé. La Nordiste demande donc un rapatriement sanitaire, avant qu'il ne soit trop tard.

Personne ne répond à mes SOS

Pascale Descamps a cessé de s'alimenter, elle ne boit plus que de l'eau. "Je suis allée au bout de ce que je pouvais faire en terme de démarches, de courriers", explique-t-elle pour justifier sa démarche, "mais personne ne répond à mes SOS. Ma fille va de plus en plus mal, elle ne fait que survivre. Il faut qu'elle revienne avec mes petits-enfants".